Екс-учасник DZIDZIO висловився про "хороших росіян", які підтримують Україну

Так, артист висловив своє ставлення до таких публічних осіб, як Максим Галкін.

"Чесно, тут такий когнітивний дисонанс трошки виходить. Взяти того ж Галкіна. Він не дарма висловлює позицію. Так, йому щось там не подобається в політиці Росії, але все одно він потім корпоративи веде, які коштують не 1000 доларів і так далі… Бо він розуміє, що це, наприклад, клієнтська база, яка є платоспроможною", - зазначив Юлік.

Він також розповів про ситуацію, що сталася під час його концерту в Барселоні, коли до нього підійшли росіяни, які вигукували "Слава Україні". Julik (фото: instagram.com/julikofficial)

"Я люблю з людьми поспілкуватися на концертах, поговорити між піснями. Якось підійшов до пари, які вигукували “Слава Україні”. Думаю, та підійду, спитаю, звідки вони. Вони відповіли: “Ми росіяни”. А я розумію, що там повний зал українців. Думаю: “Боженько, нащо ви тут сказали? Скажіть, що ви якісь там словаки чи звідки... Навіщо вам зараз ті проблеми, ви ж можете не вийти звідси". Але вони потім купили лоти якісь, задонатили, розказали, що їм соромно за те, що їхня держава робить", - поділився співак.

Назарій говорить, що у нього є певні сумніви стосовно таких людей та їхньої щирості.

"Є такі люди, але наскільки їм довіряти? Ну, чесно, я трішки побоююсь, бо я людина не дуже довірлива. Але все ж вони мають право на існування, їх треба розуміти. Потрібно також їм віддавати належне. Вони своє життя кинули там. Хороше воно було чи погане - не знаю. Але вони відмовились від нього і втекли. Але чи довіряти на 100%? Я б не довіряв", - зізнався Julik.