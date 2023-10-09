Екс-тренер Усика пояснив важливість бою з Ф'юрі для всієї України: "Світ має знати!"

Чому бій Усик - Ф'юрі важливий для України

За словами Ватаманюка, під час війни така масштабна подія, у якій бере участь один з найвідоміших українських спортсменів у світі, допоможе нашим громадянам - не лише фанатам боксу - ще більше згуртуватись.

"В такі важкі часи в історії нашої країни будь яка подія, де підіймається наш прапор та звучить наш гімн, це дуже добре. Всі мають знати, що Україна - сильна, згуртована, що ми б’ємось і ніколи не здаємось", - говорить він.

Екс-тренер нашого чемпіона нагадує, що "до таких великих поєдинків завжди багато уваги усього світу".

"Тому бій Ф’юрі - Усик, справді, дуже важливий для того аби світ пам’ятав про війну в нашій державі. А також для мотивації українців - які на фронті, і які в тилу", - додав Сергій.

Олександр Усик (фото: instagram.com/usykaa)