UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Екс-соліст гурту "Авіатор" вступив до лав ЗСУ

Ігор Воєвуцький (фото: facebook.com/igor.voevutskiy)
Автор: Іванна Пашкевич

Український співак та екс-учасник гурту "Авіатор" Ігор Воєвуцький приєднався до лав ЗСУ.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку виконавця.

Так, артист опублікував фото, де він зображений у військовій формі.

Він розповів, що служитиме на фронті як військовий рятувальник. Воєвуцький вже пройшов курс із надання допомоги пораненим у бойових умовах (ТССС) і успішно склав іспит на фізичну підготовку.

"Пройшов курс ТССС і склав іспит на бійця-рятувальника! Це був один з найскладніших іспитів у моєму житті! Особливо фізично! Практику приймають у максимально фізичновиснаженого бійця і під постійним психологічним тиском! Загалом за цей день зробив близько 700 відтискань, не рахуючи присідань зі зброєю і постійних планок", - написав співак.

Ігор Воєвуцький (фото: facebook.com/igor.voevutskiy)

Воєвуцький також закликав своїх підписників долучитися до збору коштів для придбання особистих предметів першої необхідності.

"Залишилося розібратися із броником, взуттям і активними навушниками", – зазначив військовослужбовець.

Хто такий Ігор Воєвуцький

Воєвуцький здобув популярність як учасник гурту "Авіатор", створеного у 2005 році у Києві. Найбільшу популярність колективу принесли російськомовні хіти "Возвращайся", "Мания", "Подарок", "Берега" і "За тобой".

У 2018-му Воєвуцький пішов із гурту.

Він одружений, і разом із дружиною Іванною виховує сина, який народився навесні 2022 року, а також 17-річну доньку.

Ігор Воєвуцький (фото: facebook.com/igor.voevutskiy)

Читайте РБК-Україна в Google News
Зірки шоу-бізнесуМобілізація в Україні