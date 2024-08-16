Екс-соліст гурту "Авіатор" вступив до лав ЗСУ

Так, артист опублікував фото, де він зображений у військовій формі.

Він розповів, що служитиме на фронті як військовий рятувальник. Воєвуцький вже пройшов курс із надання допомоги пораненим у бойових умовах (ТССС) і успішно склав іспит на фізичну підготовку.

"Пройшов курс ТССС і склав іспит на бійця-рятувальника! Це був один з найскладніших іспитів у моєму житті! Особливо фізично! Практику приймають у максимально фізичновиснаженого бійця і під постійним психологічним тиском! Загалом за цей день зробив близько 700 відтискань, не рахуючи присідань зі зброєю і постійних планок", - написав співак.

Ігор Воєвуцький (фото: facebook.com/igor.voevutskiy)

Воєвуцький також закликав своїх підписників долучитися до збору коштів для придбання особистих предметів першої необхідності.

"Залишилося розібратися із броником, взуттям і активними навушниками", – зазначив військовослужбовець.

Хто такий Ігор Воєвуцький

Воєвуцький здобув популярність як учасник гурту "Авіатор", створеного у 2005 році у Києві. Найбільшу популярність колективу принесли російськомовні хіти "Возвращайся", "Мания", "Подарок", "Берега" і "За тобой".

У 2018-му Воєвуцький пішов із гурту.

Він одружений, і разом із дружиною Іванною виховує сина, який народився навесні 2022 року, а також 17-річну доньку.

Ігор Воєвуцький (фото: facebook.com/igor.voevutskiy)