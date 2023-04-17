Екс-продюсер Ані Лорак прокоментував чутки про свою втечу в РФ і зізнався, де зараз перебуває

Колишній продюсер співачки-зрадниці Ані Лорак Юрій Фальоса прокоментував нещодавню скандальну заяву своєї екс-дружини, співачки Маші Гойї, про його втечу до Росії та розповів, де саме він зараз перебуває.
Про це повідомив Слава Дьомін на своєму каналі YouTube.
Ведучий Слава Дьомін сконтактувався з Фальосою. Той розповів, що він перебуває не в Росії, а в українському Криму. Втім півострів зараз перебуває під контролем РФ. Поки невідомо, як саме Фальоса потрапив в окупований Крим.
"Я вирішив написати Юрі й дізнатися, де ж він. Яке ж було здивування, коли Юра сказав, що він не в Росії, а в Україні. У всякому разі Юра сказав, що зараз в українському Криму", - заявив Дьомін.
"Поїхав він туди після смерті батька, якого не стало влітку минулого року, і зараз він займається тим, що доводить до ладу могилу батька. А ще каже про те, що буде власноруч відновлювати постраждалий будинок у Києві через деякий час", - розповів Дьомін.
Додамо, що нещодавно екс-дружина Фальоси - Маша Гойя - заявила, що підтримує зв'язок з колишнім. Також вона розповіла, що продюсер поїхав в російське місто Йошкар-Ола до мами після того, як окупанти зруйнували його будинок у березні 2023 року.
Нагадаємо, що нещодавно спливла правда про громадянство Ані Лорак, загрозу банкрутства та спробу втекти з РФ.
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