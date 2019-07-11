Экс-невесту Кличко избивали как боксерскую грушу: появились детали

Хайден Панетьерри регулярно страдала от избиений своим бойфрендом Брайаном Хикерсоном. В полиции рассказали, что парень избивал бывшую невесту Владимира Кличко довольно часто, пишет Radar Online.

Так, 10 июля в Лос-Анджелесе прошло судебное слушание по делу избиений известной актрисы. В процессе заседания выяснилось, что Хикерсон бил девушку на протяжении полугода, пока она не выдержала и вызвала полицию в мае этого года.

Офицер полиции Эмбер Финдли рассказала, что вызов на "911" поступил около 2:00 после полуночи. Когда экипаж патрульных подъехал к дому, они услышали женский крик.

"А-а-а-а! Ты делаешь мне больно!" - доносилось из дому.

Хикерсон открыл "копам" двери и заявил, что он дома один со своими собаками. А крики списал на работающий телевизор. Тем не менее, полицейские не поверили Брайану, вошли в дом и обнаружили в спальне на втором этаже избитую и опухшую Хайден.

Офицер Финдли говорит, что у актрисы были под глазами синяки, лицо распухло. Также на левой стороне шеи были заметны ссадины, а на обеих руках синяки.

Хайден Панеттьери и Брайан Хикерсон (фото: соцсети)

Панеттьери рассказала офицеру, что они с Хикерсоном отдыхали в баре, а когда вернулись домой, у них завязалась словесная перпалка у входной двери. Тогда бойфренд трижды ударил ее ладонью по лицу, и у девушки из носа пошла кровь.

Также выяснилось, что это была далеко не первая и единственая ссора возлюбленных. На протяжении двух дней Хикерстон трижды избивал бывшую гражданскую жену Владимира Кличко.

Следующее слушание состоится через несколько недель. За содеянное горе-бойфренду грозит до четырех лет тюрьмы.

Отметим, что недавно бывшую возлюбленную и мать ребенка Владимира Кличко вновь заметили в компании ее бойфренда-абьюзера. При этом актриса шокировала своим внешним видом - Хайден прогулялась по улице в футболке и трусах.

Ранее мы сообщали о том, что дочь Владимира Кличко и Хайден Панеттьери живет в Украине и почти не видит маму.