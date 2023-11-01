"Любила його більше, ніж він міг уявити". Екс-наречна Меттью Перрі зі сльозами на очах відреагувала на його смерть

Меттью Перрі був заручений зі своєю дівчиною Моллі Гурвіц, яка вшанувала пам’ять зірки серіалу "Друзі" та пригадала свої романтичні стосунки з ним.

Про те, що саме пригадала Моллі Гурвіц, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посилання на CCN Entertainment.

Моллі Гурвіц пригадала стосунки з Меттью Перрі

Колишня наречена Меттью Перрі вшанувала пам'ять покійного актора, згадавши людину, яка справила "глибокий вплив" на її життя. Моллі Гурвіц, яка була разом з Перрі з 2018 по 2021 рік пригадала, які стосунки у них були та яку роль в її житті зіграв Меттью.

Гурвіц - літературний менеджер, якій Перрі зробив пропозицію в листопаді 2020 року, пригадала, як дивився з ним "Друзів" в очікуванні спеціального випуску возз’єднання акторів у 2021 році.

За словами Гурвіц, реакція Перрі на його роль Чендлера Бінга в шоу була дуже радісною, хоч він довгий час не міг на себе дивитися. Адже знав, що тоді переживав.

"Наша повага та цінування гумору - це те, що нас об’єднало. Бути з ним, коли він знову відкривав свій блиск, було чарівно", - зазначила жінка

Моллі Гурвіц про стосунки з Меттью Перрі (фото: instagram.com/mollyhurwitz)

Вона також торкнулася труднощів у їхніх стосунках, зазначивши, що вона також знала цього чоловіка зовсім з іншої сторони.

"Хоча я любила його більше, ніж він міг собі уявити, він був складним і завдав такого болю, якого я ніколи не знала. Ніхто в моєму дорослому житті не мав на мене більш глибокого впливу, ніж Метью Ленгфорд Перрі. Я дуже вдячна за це, за все, чого я навчилась завдяки нашим стосункам", - зізналась жінка.

Меттью Перрі (фото: instagram.com/mattyperry4)

Також жінка додала, що вона спокійна, що його душа нарешті заспокоїлась. Варто додати, що Меттью Перрі та Моллі Гурвіц розірвали заручини у червні 2021 року.

Нагадаємо, що легендарний актор пішов з життя 28 жовтня 2023, але розслідування щодо його смерті ще триває.