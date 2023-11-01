"Любила его больше, чем он мог вообразить". Экс-невеста Метью Перри со слезами отреагировала на его смерть

Мэттью Перри был обручен со своей девушкой Молли Гурвиц, которая почтила память звезды сериала "Друзья" и вспомнила свои романтические отношения с ним.

О том, что вспомнила Молли Гурвиц, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на CCN Entertainment.

Молли Гурвиц вспомнила отношения с Мэттью Перри

Бывшая невеста Мэттью Перри почтила память покойного актера, вспомнив человека, оказавшего "глубокое влияние" на его жизнь. Молли Гурвиц, которая была вместе с Перри с 2018 по 2021 год вспомнила, какие отношения у них были и какую роль в ее жизни сыграл Мэттью.

Гурвиц - литературный менеджер, которой Перри сделал предложение в ноябре 2020 года, вспомнила, как смотрел с ним "Друзей" в ожидании специального выпуска воссоединения актеров в 2021 году.

По словам Гурвица, реакция Перри на его роль Чендлера Бинга в шоу была очень радостной, хотя он долгое время не мог на себя смотреть. Поскольку знал, что тогда переживал.

"Наше уважение и ценение юмора - это то, что нас объединило. Быть с ним, когда он снова открывал свой блеск, было неотразимо", - отметила женщина

Молли Гурвиц об отношениях с Мэттью Перри (фото:i nstagram.com/mollyhurwitz)

Она также коснулась трудностей в их отношениях, отметив, что она знала этого человека совсем с другой стороны.

"Хотя я любила его больше, чем он мог себе представить, он был сложным и причинил такую боль, которую я никогда не знала. Никто в моей взрослой жизни не оказал на меня более глубокого влияния, чем Мэтью Лэнгфорд Перри. Я очень благодарна за это, за все, чему я научилась благодаря нашим отношениям", - призналась женщина.

Мэттью Перри (фото: instagram.com/mattyperry4)

Также женщина добавила, что она спокойна, что его душа наконец-то успокоилась. Стоит добавить, что Мэттью Перри и Молли Гурвиц разорвали помолвку в июне 2021 года.

Напомним, что легендарный актер ушел из жизни 28 октября 2023 года, но расследование о его смерти еще продолжается.