Добкин и Береза обматерили друг друга в прямом эфире: "шо оно хотело сказать?"
Бывшие народные депутаты Михаил Добкин и Борислав Береза устроили словесную перепалку с использованием матерных слов в прямом эфире. Политики не стесняли себя в выражениях и дали волю эмоциям.
Это произошло во время ток-шоу "Народ проти" в эфире телеканала "Украина 24".
Скандал разразился после высказываний Березы о сексизме в отношении женщин. Он вспомнил выражение "корабельная сосна", которую произносили нардепы от "Слуг народа" и сказал Добкину, что ему бы, наверное, не понравилось, если бы такими выражениями говорили о его дочери.
"Добкин, мы можем с вами друг друга на дух не переваривать, но вам бы ведь не понравилось, если бы вашу дочь кто-то назвал "корабельной сосной "поддутой" too much". Это некорректно. Было бы грубо и грязно", - сказал Береза.
После этого последовала возмутительная цитата Михаила Добкина.
"Шо оно хотело сказать?" - спросил Добкин.
Береза же парировал, что "Добкин тупой и не понимает, о чем речь". Далее последовали матерные слова.
"Слышь, ты, долб*еб, ты с кем разговариваешь?" - возмутился Добкин.
"М*дило! Е**ло завали!" - прокричал Береза.
После этой перебранки ведущие попросили политиков успокоиться.
В прямом эфире поругались Добкин и Береза
Как мы писали ранее, Добкин и Парасюк сцепились в прямом эфире.