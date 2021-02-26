Добкин и Береза обматерили друг друга в прямом эфире: "шо оно хотело сказать?"

Бывшие народные депутаты Михаил Добкин и Борислав Береза устроили словесную перепалку с использованием матерных слов в прямом эфире. Политики не стесняли себя в выражениях и дали волю эмоциям.

Это произошло во время ток-шоу "Народ проти" в эфире телеканала "Украина 24".

Скандал разразился после высказываний Березы о сексизме в отношении женщин. Он вспомнил выражение "корабельная сосна", которую произносили нардепы от "Слуг народа" и сказал Добкину, что ему бы, наверное, не понравилось, если бы такими выражениями говорили о его дочери.

"Добкин, мы можем с вами друг друга на дух не переваривать, но вам бы ведь не понравилось, если бы вашу дочь кто-то назвал "корабельной сосной "поддутой" too much". Это некорректно. Было бы грубо и грязно", - сказал Береза.

После этого последовала возмутительная цитата Михаила Добкина.

"Шо оно хотело сказать?" - спросил Добкин.

Береза же парировал, что "Добкин тупой и не понимает, о чем речь". Далее последовали матерные слова.

"Слышь, ты, долб*еб, ты с кем разговариваешь?" - возмутился Добкин.

"М*дило! Е**ло завали!" - прокричал Береза.

После этой перебранки ведущие попросили политиков успокоиться.

В прямом эфире поругались Добкин и Береза