Екс-нардепи Добкін і Береза жорстко зчепилися в прямому ефірі: "шо воно хотіло сказати?"

Колишні народні депутати Михайло Добкін і Борислав Береза влаштували словесну перепалку з використанням лайливих слів у прямому ефірі. Політики не обмежували себе у виразах і дали волю емоціям.

Це сталося під час ток-шоу "Народ проти" в ефірі телеканалу "Україна 24".

Скандал вибухнув після висловлювань Берези про сексизм у відношенні жінок. Він пригадав вираз "корабельна сосна", яку виголошували нардепи від "Слуг народу" і сказав Добкіну, що йому б, напевно, не сподобалося, якби такими виразами говорили про його дочку.

"Добкін, ми можемо з вами один одного на дух не переварювати, але вам не сподобалося, якби вашу дочку хтось назвав "корабельною сосною "піддутою" too much". Це некоректно. Було б грубо і брудно", - сказав Береза.

Після цього послідувала обурлива цитата Михайла Добкіна.

"Шо воно хотіло сказати?" - запитав Добкін.

Береза відрізав, що "Добкін тупий і не розуміє, про що йдеться". Далі пішли матюки.

"Чуєш, ти, долб*еб, ти з ким розмовляєш?" - обурився Добкін.

"М*діло! Ї**ло завали!" - прокричав Береза.

Після цієї сварки ведучі чемно попросили політиків заспокоїтися.

В прямому ефірі посварилися Добкін і Береза