Экс-нардеп Украины цинично высказалась об аннексии Крыма: будем подстилкой у США

Елена Бондаренко оскандалилась (фото: УНИАН)

Бывшая соратница Виктора Януковича сказала, что украинцы будут "подстилкой США"

Экс-народный депутат Украины Елена Бондаренко снова отличилась своими странными высказываниями. На этот раз она оправдала аннексию Крыма Россией. Бывшая соратница Виктора Януковича заявила, что если бы Россия не оккупиовала Крым, это бы сделали США. Об этом бывшая нардеп заявила в эфире телеканала "НАШ".

Экс-"регионалка" рассказала, что в 2013 году посольство США в Украине объявило тендер на реконструкцию школы №5 в Севастополе.

"Что там собирались делать, никто не знает, потому что именно с аннексией Крыма это объявление с сайта исчезает за ненадобностью. Тут я могу сказать одно, если бы не произошла аннексия русскими, то аннексия состоялась бы в пользу военно-морского флота США. И я скажу, что до сих пор Госдеп США свои мечты о том, чтобы у них была база на Черном море в пределах Украины, не бросил", – сказала Бондаренко.

Бондаренко решила процитировать слова нардепа 5-го созыва Владимира Яворивского: "Мы побывали подстилкой 300 лет у России, теперь попробуем 300 лет у США".

Елена Бондаренко высказалась о Крыме и Америке (YouTube)