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Екс-нардеп України цинічно висловилася про анексію Криму: будемо підстилкою у США

STYLERЖиття    02.03.2020 - 12:50
Екс-нардеп України цинічно висловилася про анексію Криму: будемо підстилкою у США
Олена Бондаренко оскандалилася (фото: УНІАН)

Колишня соратниця Віктора Януковича сказала, що українці будуть "підстилкою США"

Екс-народний депутат України Олена Бондаренко знову відзначилася своїми дивними висловлюваннями. На цей раз вона виправдала анексію Криму Росією. Колишня соратниця Віктора Януковича заявила, що якщо б Росія не оккупиовала Крим, це б зробили США. Про це колишня нардеп заявила в ефірі телеканалу "НАШ".

Екс-"регіоналка" розповіла, що в 2013 році посольство США в Україні оголосило тендер на реконструкцію школи №5 в Севастополі.

"Що там збиралися робити, ніхто не знає, тому що саме з анексією Криму це оголошення з сайту зникає за непотрібністю. Тут я можу сказати одне, якщо б не сталася анексія росіянами, то анексія відбулася б на користь військово-морського флоту США. І я скажу, що досі Держдеп США свої мрії про те, щоб у них була база на Чорному морі в межах України, не кинув", – сказала Бондаренко.

Бондаренко вирішила процитувати слова нардепа 5-го скликання Володимира Яворівського: "Ми побували підстилкою 300 років у Росії, тепер спробуємо 300 років у США".

Олена Бондаренко висловилася про Крим і Америці (YouTube)

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