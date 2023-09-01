Екс-нардеп спробував виправдатися після висловлювання про жінок, але щось пішло не так

Виправдання не спрацювали

Для "адекватних" людей Кириленко вирішив роз'яснити, що ж він насправді мав на увазі.

"Я якраз, на відміну від них, поважаю та ціную жінок. Тому і написав, що не буду казати про місце жінки на кухні з дитиною та у церкві, бо існують професії де жінка дійсно може розкрити свої таланти", - написав він.

Проте тут же додав, що, йдучи працювати в поліцію, жінка "перестає бути жінкою зі всіма наслідками, що з цього впливають".

"Але головним чином я проти повістки, коли державним структурам диктують умови, за яких зокрема в поліції екіпажі патрульних максимально мають бути сформовані з пар чоловіка та жінки. Чи ви думаєте - це так випадково відбувається?" - пише Кириленко.

За його словами, такий принцип шкодить професіоналізму поліції, бо при наборі існує квота, що жінок має бути не менше певної кількості.

Варто зазначити, що до 1999 року кількість жінок у правоохоронних органах справді була обмежена. Кількість жінок, які вступали до закладів навчання МВС, могла становити не більше ніж 5-10%.

Однак станом на 1 квітня 2016 року загальна кількість жінок в апараті та підрозділах МВС України становила 27 626 осіб, тоді як чоловіків-поліцейських - 105 266, тобто жінок у поліції 20,7%. Більше такої статистики не вели.

Нардепа також запідозрили в тому, що він проти жінок у ЗСУ. Він відповів на це.

"Не треба порівнювати питання захисту країни, де кожен діє за покликом серця, і питання формування екіпажів поліції з пар чоловіка та жінки", - пояснив він.

Наостанок Кириленко написав, що сьогодні правоохоронні органи працюють гірше, ніж це було раніше. На його думку, це спричинене тим, що замість реформ в Україну діє "насадження нової ліволіберальної ідеології".

Як відреагували українці

Як і під попереднім дописом, користувачі активно висловлювали свої думки, але на краще вони не змінилися.

"Я не обісрався, а написав концептуальний текст про ліву парадигму! А смердять нападки хейтерів і феміністок, а не мій концептуальний текст!"

"Жертва аборту. Жінок в поліції до повій прирівняв. Чекаю коли тобі писок твій натовчуть, є кому, не переживай".

"Обмежений сексист із совковим світоглядом. І я не феміністка, не грантоїд і не з полку ботів. Просто ваш концептуальний текст в око потрапив".

"О так, ваш текст дуже концептуальний: з нього слідує те, що професія, в якій жінка може найкраще проявити свої "таланти та жіночність" - це повія".

"Логіка така - неадекватний мажор сів за кермо п'яним, порушив правила ПДР, наражаючи інших на небезпеку, грубив поліцейським, напав та наніс тілесні ушкодження працівниці поліції, але в очах цього недодепутата винна поліцейська, бо родилась жінкою?"

Нагадаємо, що раніше Павло Кириленко оскандалився дописом після стрілянини в Дніпрі. У ньому він написав, що не бачить користі формування пар патрульних з чоловіка та жінки.

"Але яка така ефективність та користь від жінки в патрульному екіпажі поліції? Щоб її напарнику не було сумно і не треба було користуватися послугами повій під час роботи? Перепрошую, але іншої користі від такого тандему я не бачу...", - написав він.