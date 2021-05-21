Экс-министр Минздрава назвала главную проблему с вакцинацией от коронавируса

Главная проблема в Украине с вакцинацией - это привлечение граждан к прививкам, а не вопросы поставок.

"О гарантиях говорить сложно, но я бы отметила два момента. Первое – каким сроком определены контракты, 2021 годом или 2022? Второе – очень много стран имели контракты на большее количество, чем им было нужно, и сейчас они отказываются. Производители и так себе закладывали определенные объемы производства, и у них были предварительные переговоры. Сейчас о таких срывах, невыполнении сложно уже говорить, потому что есть понимание, сколько будет произведено в этом году, в следующем году. И есть экстренная ситуация, связанная с новыми штаммами", — рассказала бывший министр.

Основной проблемой является в стране то, что многие люди совершенно не хотят прививаться. Украине важно стимулировать людей заботиться о своем здоровье.

"Я бы не связывала все контракты, которые существуют по вакцинам, с примером Индии. Но нужно понимать, что большинство поставок могут быть в конце года, треть может быть летом. И задача говорить не столько о законтрактованных вакцинах, сколько о том, как мы будем стимулировать количество вакцинированных людей каждый день", - отметила она.

Скалецкая сообщила, что темпы вакцинации будут высокими тогда, когда возле поликлиник будут очереди за прививками.

"Если увидим очереди у поликлиник, как раньше выстраивались за дефицитным товаром, то поймем, что темпы вакцинации будут высокими. На сегодняшний день даже несколько сотен тысяч зарегистрированных в "Дії" — это не тот показатель", - резюмировала экс-министр.