Екс-міністр МОЗ назвала головну проблему з вакцинацією від коронавірусу

"Про гарантії говорити складно, але я б відзначила два моменти. Перше - яким терміном визначені контракти, 2021 роком або 2022? Друге - дуже багато країн мали контракти на більшу кількість, ніж їм було потрібно, і зараз вони відмовляються. Виробники і так собі закладали певні обсяги виробництва, і у них були попередні переговори. Зараз про такі зриви, невиконання складно вже говорити, тому що є розуміння, скільки буде вироблено в цьому році, в наступному році. І є екстрена ситуація, пов'язана з новими штамами", - розповіла колишній міністр.

Основною проблемою є в країні те, що багато людей абсолютно не хочуть робити щеплення. Україні важливо стимулювати людей піклуватися про своє здоров'я.

"Я б не пов'язувала всі контракти, які існують по вакцинах, з прикладом Індії. Але потрібно розуміти, що більшість поставок можуть бути в кінці року, третина може бути влітку. І завдання говорити не стільки про законтрактовані вакцини, скільки про те, як ми будемо стимулювати кількість вакцинованих людей щодня", - зазначила вона.

Скалецька повідомила, що темпи вакцинації будуть високими тоді, коли біля поліклінік будуть черги за щепленнями.

"Якщо побачимо черги у поліклінік, як раніше шикувалися за дефіцитним товаром, то зрозуміємо, що темпи вакцинації будуть високими. На сьогодні навіть кілька сотень тисяч зареєстрованих в "Дії" - це не той показник",- резюмувала екс-міністр.