Экс-игрок сборной Украины отправился в Россию на заработки

Андрей Воронин (фото: facebook.com)

Футболист будет помогать новому главному тренеру московского "Динамо"

Известный украинский футболист Андрей Воронин присоединился к тренерскому штабу российского "Динамо" (Москва). Бывший игрок сборной Украины и тренер немецкого клуба "Бюдерих" ранее уже играл за эту команду с 2010 до 2014 годы.

Теперь Воронин будет помогать новому главному тренеру московской команды "бело-голубых" Сандро Шварцу. Об этом говорится на официальном сайте российского "Динамо".

Отметим, что с этим немецким специалистом украинец ранее играл за клуб "Майнц".

Воронин в своей профессиональной карьере отыграл за сборную Украины 74 матчей, в которых отметился 8 голами (Четвертьфиналист чемпионата мира 2006 года и участник чемпионата Европы 2012 года в составе сборной Украины). Был нападающим. В августе 2021-го в матче против сборной Чехии во Львове Андрей Воронин прекратил свои выступления в сборной.

41-летний одессит играл также за менхенгладбахскую "Боруссию", "Майнц", "Кельн", "Байер", "Герту", "Ливерпуль", московское "Динамо" и "Фортуну".

Спортсмен стал проживать в Германии с 16-летнего возраста.

Воронин женат на одесситке Юлии. Супруги воспитывают сыновей Андрея и Даниэля и дочь Соню. От первого брака у футболиста также есть дочь Маша.

Спортсмен ранее попадал под волну критики в обществе из-за отношения к языковому вопросу, а также из-за своей скандальной поездки 2018-м в РФ на открытие Чемпионата мира по футболу.

Андрей Воронин (фото из открытых источников)

Ранее сообщалось, что 13 октября в Киеве на "Олимпийском" сборная Украины победила сборную Испании в матче Лиги Наций УЕФА со счетом 1:0. Таким образом команда Андрея Шевченко прервала 3-матчевую серию поражений: до этого "сине-желтые" уступили в Лиге наций Испании (0:4), Германии (1:2), а также в спарринге с Францией (1:7).