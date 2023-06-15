Екс-голову Дніпрооблради Олійника запідозрили у передачі під контроль Коломойського стратегічного водоочисного підприємства

Колишній голова Дніпропетровської облради Святослав Олійник, який під час широкомасштабної війни РФ проти України виїхав за кордон, у 2019 році міг допомогти олігарху Ігорю Коломойському стати монополістом у сфері знезараження питної води в країні.

Як йдеться у публікації, у 2018 році хімпідприємство "Дніпроазот" Коломойського оголосило про зупинку виробництва рідкого хлору.

"Цей реагент використовується всіма водоканалами для очищення питної води, а "Дніпроазот" – єдиний у країні його виробник. Через це країна опинилася на порозі екологічної катастрофи, адже без знезараження води її просто неможливо вживати", – пише ЗМІ.

Тоді завдяки Аульській хлоропереливній станції вдалося перекрити нестачу хлору, при цьому це єдине в країні підприємство, яке займається транспортуванням реагенту і має необхідне обладнання для його переливання, зазначає видання.

"Коли "Дніпроазот" зупинив виробництво рідкого хлору, його зуміли імпортувати і, завдяки станції, тимчасово забезпечувати водоканали", – пишуть журналісти з посиланням на розслідування Bihus.Info.

Згодом "Дніпроазот" відновив виробництво рідкого хлору. Проте, хімпідприємство після запуску підняло ціни на рідкий хлор з менш ніж 7 тис. грн до 36 тис. грн за тонну – на деяких закупівлях ціна сягала і 50 тис. грн за тонну.

У 2019 році Дніпропетровська облрада виставила Аульську станцію на приватизацію і продала її за трохи більше ніж за 30 млн грн. Станцію викупила маловідома фірма "Агентство "Мега плюс", яка належить Андрію Житникову. Він працював у фірмах "Приват Холдинг" Коломойського, і в компанії "Енергоальянс", яка належала одному з менеджерів олігарха.

"Це може означати, що станція була викуплена в інтересах саме "Дніпроазоту" – для встановлення остаточної монополії на знезараження питної води в країні", – роблять висновок журналісти.

За даними видання, це відбулося за сприяння Олійника, який тоді очолював Дніпропетровську облраду і був пов'язаний з олігархом.

"Такої ж думки були й активісти, які протестували з цього приводу під будівлею Дніпропетровської ОДА ще у 2018-2019 роках. Вони вважали, що продаж станції став наслідком корупційних дій влади області", - резюмує ЗМІ.

Як раніше повідомлялося, Олійник виїхав з України із паспортом іншої держави. Зараз він з-закордону закликає до миру та поступок агресору.