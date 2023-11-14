Економить на світлі та любить сафарі: цікаві факти з життя 75-річного короля Чарльза III

Цікаві факти про короля Чарльза III

Факт перший: король людина досить творча та освічена, він дуже любить твори Вільяма Шекспіра і, як відомо, часто цитує Барда. Наприкінці свого першого звернення до нації він сказав: "Хай співають тобі янголи", з шекспірівського "Гамлета".

Факт другий: Чарльз людина економна, він завжди стежить за тим, щоб світло просто так не горіло і за потребою вимикає його.

Факт третій: він став першим очевидним спадкоємцем, який відвідував школу та здобув вищу освіту. Монарх навчався у звичайній школі, а потім вступив до Кембриджського університету.

Факт четвертий: король є досвідченим художником та в основному створює акварельні пейзажі. З 1997 року продажі його робіт принесли майже 3 мільйони доларів США.

Факт п’ятий: одного разу він побудував місто під назвою Паундбері в Дорчестері в Англії. Його цікавило міське планування і розвиток. Чоловік хотів, щоб місто було сумішшю традиційної архітектури та сучасного містобудування.

Цікаві факти з життя Чарльза III (фото: Getty images)

Факт шостий: Чарльз дуже кваліфікований пілот збройних сил. Він може керувати базовим пілотним літаком Chipmunk, винищувачем Harrier T Mk.4 V/STOL, реактивним тренажером BAC Jet Provost, морським патрульним літаком Nimrod, винищувачем F-4 Phantom II, реактивним бомбардувальником Avro Vulcan та класичним винищувачем Другої світової війни Spitfire.

Факт сьомий: король ненавидить щось викидати, він може носити свої костюми багато років і берегти їх.

Факт восьмий: чоловік любить сафарі та організовує щось на кшталт них з землями палацу.

Факт дев’ятий: Чарльз досить артистичний та має гарне почуття гумору. Він жартував навіть зі своєї матері та з Бориса Джонсона. Також він не боїться жартувати з самого себе.

Факт десятий: король одного разу став ведучим прогнозу погоди і також зміг застосувати свій гумор.

Як король Чарльз III святкує ювілей

Чарльз вже встиг зустрітися з представниками великих британських супермаркетів, щоб обговорити як його проєкт може допомогти перерозподілити їжу, яка інакше піде у сміттєві баки.

У ювілей короля запланований прийом для медсестер і акушерок Національної служби охорони здоров'я.

І звісно, на честь монарха цього дня лунають церемоніальні гарматні салюти, в тому числі й в лондонському Тауері.

У заходах з нагоди Дня народження короля акцент робиться на державній службі, а не на розвагах, хоча приватна вечеря для близьких родичів і друзів таки буде.

Король Чарльз свякує 75-річчя (фото: Getty images)