Экономист дал прогноз курса доллара на октябрь. И он не очень утешительный
В последние дни наблюдается укрепление курса гривны. Тем не менее, уже в скором времени девальвация может возобновиться.
Об этом в комментарии Styler сказал кандидат экономических наук Александр Хмелевский.
Что будет с долларом в октябре
Одной из причин, которая может повлиять на курс доллара в Украине, эксперт называет энергетический кризис, который начался в мире и вызвала стремительный рост цен на газ, нефть, уголь.
"Поскольку Украина импортирует энергоносители, то это приведет к увеличению отрицательного сальдо внешней торговли. Кроме того, есть угроза срыва отопительного сезона и банкротства энергокомпаний", - говорит экономист.
Кроме того, Хмелевский обращает внимание на то, что в мире растет число дефолтов по корпоративным долгам, что, по его мнению, грозит перерасти в полномасштабный финансовый кризис образца 2008 года.
"Обострение кризисных явлений приводит к усилению оттока средств из Украины. Уже несколько месяцев подряд наблюдается сокращение иностранных инвестиций. Все это приведет к снижению курса гривны", - добавил он.
Также на курс может повлиять "углубление политического кризиса в Украине", в частности "возможная отставка председателя Верховной Рады и переформатирование правительства". Это, а также "усиление протестных настроений в обществе" может повлиять на вывод средств за рубеж и будет увеличивать спрос на валюту.
"Ожидается, что в октябре гривна снизится до 28 грн за доллар", - резюмировал Хмелевский.
В то же время, по прогнозам аналитиков, в начале октября доллар может торговаться в пределах 26,4-26,6.
К слову, в проекте госбюджета Украины на 2022 год зафиксирован курс доллара на уровне 28,6-28,7.