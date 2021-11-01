Екатерина Кухар впервые откровенно ответила, действительно ли она беременна
Екатерина Кухар на прошлом эфире "Танцев со звездами" намекнула на то, что она беременна. Вчера, 31 октября, прима балерина расставила все точки над "і" и откровенно ответила на вопрос, действительно ли она находится в положении.
Подробней об этом читайте в материале Styler ниже.
Кухар призналась, что с прошлого воскресенья ее засыпают вопросами о беременности, поскольку она заявила, что "при надії". Но пока это не так, и она на самом деле не беременна.
"Да, я на самом деле "при надії", но при творческой. Потому, что наши проекты - они как наши дети", - заявила судья "Танцев со звездами".
Екатерина Кухар рассказала, действительно ли она беременна (видео: YouTube)
Напомним, что Екатерина Кухар назвала потенциальных победителей "Танцев со звездами 2021". Она также призналась, не ревнует ли ее муж Александр Стоянов к коллеге по проекту Максу Чмерковскому.
Мы также писали о том, что Кухар и Стоянов растрогали нежными признаниями в годовщину свадьбы. Супруги вместе уже 12 лет. Пара воспитывает двоих детей - сына Тимура (от первого брака балерины) и дочь Анастасию.
Екатерина по особому поводу показала в Instagram атмосферное романтичное фото с мужем. Пара расположилась на уютной софе, над которой висят полотна пейзажистов. Александр решил публично ответить жене и в очередной раз признаться ей в чувствах, назвав любовью всей жизни.