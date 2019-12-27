Ехал с корпоратива: под Киевом водитель протаранил фитнес-клуб

Под Киевом водитель влетел в здание фитнес-клуба (Коллаж РБК-Украина)

У водителя в багажнике обнаружили склад алкоголя

В Киевской области ночью 27 декабря водитель протаранил здание фитнес-клуба. По предварительной информации мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Детали сообщили на странице dtp.kiev.ua в социальной сети Facebook.

Инцидент произошел в ночь с 26 на 27 декабря в селе Гора Бориспольского района Киевской области. Нетрезвый водитель врезался в здание фитнес-клуба по улице Центральной, 17.

Как отмечается в сообщении, мужчина скорее всего возвращался с корпоративной вечеринки, так как в багажнике автомобиля был обнаружен алкоголь.

"Пьяный таран спортивного клуба. Ему повезло, что качки спали. Водитель в нетрезвом состоянии на скорости врезался в помещение, в котором находится фитнес клуб. Возможно с корпоратива, так как в багажнике была водка и пиво", - сообщается в комментарии под видео инцидента.

О состоянии водителя после ДТП не сообщается.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве на Московском мосту произошла авария из-за того, что оторвалась пластина деформационного шва от опоры моста и вылетела на проезжую часть. Металлическая пластина влетела в переднюю часть микроавтобуса.