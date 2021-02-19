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В Египте на глазах у мужа загадочно погибла украинка

Новина українською → Египет, Пятница 19 февраля 2021 09:29
В Египте на глазах у мужа загадочно погибла украинка В Египте погибла украинка (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Египте во время подводного плавания загадочно умерла украинка. Женщина из Ровно приехала отдыхать на курорт со своим мужем.

Как сообщает издание "Радио Трек", женщина плавала под водой с супругом, а потом исчезла.

Мужчина сразу же вызвал спасателей, но женщину спасти не удалось. Издание ссылается на собственные источники, но официальной информации о такой трагедии за рубежом с гражданкой Украины нет.

Что именно стало причиной смерти украинки – неизвестно.

Кстати, издание не отмечает, на каком именно египетском курорте и когда погибла женщина.

Напомним, что 25 октября 2020 года украинцев и местного гида, которые занимались снорклингом, покусала акула. Это произошло на курорте Шарм-єль-Шейха. Пострадали мать и сын – мальчику ампутировали руку. Также известно, что в результате инцидента гид потерял ногу.

Также отметим, что под экстремальный туризм людям нужно покупать отдельный страховой полис.

Как мы писали ранее, в Египте, на популярном курорте Шарм-эль-Шейх произошло страшное преступление. Жертвой насильника стала пятилетняя девочка из города Сумы.

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