В Египте на глазах у мужа загадочно погибла украинка

В Египте во время подводного плавания загадочно умерла украинка. Женщина из Ровно приехала отдыхать на курорт со своим мужем.

Как сообщает издание "Радио Трек" , женщина плавала под водой с супругом, а потом исчезла.

Мужчина сразу же вызвал спасателей, но женщину спасти не удалось. Издание ссылается на собственные источники, но официальной информации о такой трагедии за рубежом с гражданкой Украины нет.

Что именно стало причиной смерти украинки – неизвестно.

Кстати, издание не отмечает, на каком именно египетском курорте и когда погибла женщина.

Напомним, что 25 октября 2020 года украинцев и местного гида, которые занимались снорклингом, покусала акула. Это произошло на курорте Шарм-єль-Шейха. Пострадали мать и сын – мальчику ампутировали руку. Также известно, что в результате инцидента гид потерял ногу.

Также отметим, что под экстремальный туризм людям нужно покупать отдельный страховой полис.