В Египте на глазах у мужа загадочно погибла украинка
В Египте во время подводного плавания загадочно умерла украинка. Женщина из Ровно приехала отдыхать на курорт со своим мужем.
Как сообщает издание "Радио Трек", женщина плавала под водой с супругом, а потом исчезла.
Мужчина сразу же вызвал спасателей, но женщину спасти не удалось. Издание ссылается на собственные источники, но официальной информации о такой трагедии за рубежом с гражданкой Украины нет.
Что именно стало причиной смерти украинки – неизвестно.
Кстати, издание не отмечает, на каком именно египетском курорте и когда погибла женщина.
Напомним, что 25 октября 2020 года украинцев и местного гида, которые занимались снорклингом, покусала акула. Это произошло на курорте Шарм-єль-Шейха. Пострадали мать и сын – мальчику ампутировали руку. Также известно, что в результате инцидента гид потерял ногу.
Также отметим, что под экстремальный туризм людям нужно покупать отдельный страховой полис.
Как мы писали ранее, в Египте, на популярном курорте Шарм-эль-Шейх произошло страшное преступление. Жертвой насильника стала пятилетняя девочка из города Сумы.