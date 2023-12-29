Єфросиніну "підкололи" на шоу через дорогий аксесуар. Вона розгубилася

Телеведучу Машу Єфросиніну, яка нещодавно дорікнула співачці Анні Трінчер за демонстрацію розкішного життя під час війни, присоромили за дорогий аксесуар.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-шоу "Срач", де зірка стала гостею.
Ведучі проєкту "Леви на джипі" покликали Єфросиніну, щоб поспілкуватися з нею на різні жартівливі теми.
Однак в якийсь момент вони звернули увагу на золотисту каблучку знаменитості. Це і стало темою для обговорення.
Маша Єфросиніна на шоу "Леви на джипі" (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Так, "леви" зауважили, що Маша категорично ставиться до людей, які під час війни публічно хизуються розкішним життям.
"Я бачу весь випуск твою класну каблучку. Це медичне золото, воно допомагає від бідності", - підкололи телеведучу.
Зірка спочатку розгубилася, а потім поспішила виправдатися, запевнивши, що на ній - біжутерія від сучасного українського бренду, яка просто дорого виглядає.
Маша Єфросиніна показала обручку (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
"Це сучасні українські бренди, я вмію підбирати так, щоб воно мало розкішний вигляд", - зауважила Єфросиніна.
Однак ведучий шоу не зупинився і продовжив стібати журналістку, додавши, що вона "вміє підбирати слова".
Нагадаємо, нащодавно Маша випустила інтерв’ю з виконавицею Анною Трінчер, в якому дорікнула їй за "люкс під час війни", хизуванням розкішними подарунками, наголосивши, що в лікарнях бракує знеболювальних для українських захисників, які втратили кінцівки.
Тоді ж ексчоловік артистки Олександр Волошин відповів ведучій, наголосивши, що вона сама прийшла на інтерв'ю у прикрасах від Cartier, які коштують тисячі доларів.
Раніше ми писали, що Влад Яма із США цинічно похвалився самопочуттям під час обстрілу України.
Також ми розповідали, що український комік послав Винника, Потапа і Влада Яму на х*й та "розніс" тих, хто не донатить.