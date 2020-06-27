Ефремов признался в любви Путину: я клоун, а не оппозиционер

Михаила Ефремова периодически навещает адвокат Эльман Пашаев. 26 июня он зашел, чтобы узнать самочувствие актера, а тот в свою очередь попросил защитника передать неоднозначное послание. Об этом информирует издание "Московский комсомолец".

"Дело в том, что мне регулярно звонят ваши коллеги-журналисты из Украины и задают различные вопросы о том, не вижу ли я совпадения в том, что роковое ДТП с участием Михаила произошло накануне выборов. Некоторые из них считают уголовное дело политическим", - отметил адвокат.

Подзащитный не стал молчать и высказал свое мнение касательно данного вопроса. Он утверждает, что в его деле нет никакой политической подоплеки. За руль в тот вечер он сел по своему желанию и ни с кем этот момент не обсуждал.

Также он отметил, что не имеет отношения к оппозиции и к политике. При этом Путина артист уважает, несмотря на то, что декламировал о нем неоднозначные стихи. "Почему я должен плохо относиться к человеку, который нас кормит - нас, людей искусства, деятелей кино. Ведь все мы помним, в каком упадке была культура раньше", - отметил Ефремов.

Внесения изменений в Конституцию Михаил комментировать не стал. Сказал лишь, что в подобных вопросах совсем не разбирается. Когда у него спросили о стихах, где тот критикует власть, то Михаил ответил: "Я артист, клоун, а не оппозиционер. Это моя работа".

За чтение чужих стихотворений он получал деньги. Его абсолютно не интересовало - плохо это или хорошо, ведь такого рода стихи писали про Горбачева, Ельцина и о прочих политических деятелях.

Напомним, что Ефремов может избежать наказания благодаря актерскому таланту.