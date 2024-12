Ефективний чи ні? Чи справді скребок гуаша покращує тонус обличчя

Що таке скребок гуаша і в чому його користь?

Камінь гуаша - це невеликий скребок, який зазвичай виготовляється з нефриту, рожевого кварцу або інших мінералів. Його форма плоска і має закруглені краї, які дозволяють йому плавно ковзати по шкірі. У традиційній китайській медицині гуаша використовується для зняття м'язової напруги і поліпшення кровотоку в різних частинах тіла.

Використання каменю гуаша на обличчі може дати кілька переваг:

Покращення кровообігу

Масаж обличчя каменем стимулює кровообіг, що може призвести до здорової та сяючої шкіри.

Зменшення набряків

Масаж гуаша може допомогти вивести накопичену рідину в таких областях, як мішки під очима, таким чином зменшуючи набряки.

Тонізування м’язів

Вважається, що постійні та тверді рухи м’язів обличчя сприяють їх тонізуванню, допомагаючи визначити контури та покращити загальний вигляд обличчя.

Розслаблення

Сам акт масажу обличчя може розслабити та допомогти зняти напругу, накопичену в м’язах обличчя.

Покращене поглинання продукту

Використовуючи гуаша після нанесення сироваток або олій для обличчя, можна покращити їх поглинання шкірою.

Чи корисний скребок гуаша для шкіри (фото: vovk.com)

Наукові докази

Незважаючи на те, що багато людей стверджують, що відчули помітні покращення шкіри після використання гуаша, важливо зазначити, що більша частина підтримки походить від особистих відгуків, а не від ретельних наукових досліджень. П

роте деякі дослідження почали досліджувати позитивні ефекти масажу обличчя в цілому:

Дослідження, опубліковане в The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, показало, що масаж обличчя може тимчасово покращити колір і текстуру шкіри.

Інша наукова робота стверджує, що подібні методи можуть збільшити кровообіг і сприяти кращій оксигенації клітин. Незважаючи на це, все ще необхідні більш конкретні дослідження прямого впливу гуаша на обличчя, щоб зробити остаточні висновки.