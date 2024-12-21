Эффективен или нет? Действительно ли скребок гуаша улучшает тонус лица
В последние годы камень (скребок) гуаша приобрел популярность в мире красоты и ухода за кожей. Этот древний инструмент традиционной китайской медицины используется для массажа лица, который обещает ряд преимуществ, от тонизирования лица до улучшения кровообращения.
Действительно ли он работает, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca.
Что такое скребок гуаша и в чем его польза?
Камень гуаша - это небольшой скребок, который обычно изготавливается из нефрита, розового кварца или других минералов. Его форма плоская и имеет закругленные края, которые позволяют ему плавно скользить по коже. В традиционной китайской медицине гуаша используется для снятия мышечного напряжения и улучшения кровотока в различных частях тела.
Использование камня гуаша на лице может дать несколько преимуществ:
Улучшение кровообращения
Массаж лица камнем стимулирует кровообращение, что может привести к здоровой и сияющей коже.
Уменьшение отеков
Массаж гуаша может помочь вывести накопленную жидкость в таких областях, как мешки под глазами, таким образом уменьшая отеки.
Тонизирование мышц
Считается, что постоянные и твердые движения мышц лица способствуют их тонизированию, помогая определить контуры и улучшить общий вид лица.
Расслабление
Сам акт массажа лица может расслабить и помочь снять напряжение, накопленное в мышцах лица.
Улучшенное поглощение продукта
Используя гуаша после нанесения сывороток или масел для лица, можно улучшить их поглощение кожей.
Полезен ли скребок гуаша для кожи (фото: vovk.com)
Научные доказательства
Несмотря на то, что многие люди утверждают, что почувствовали заметные улучшения кожи после использования гуаша, важно отметить, что большая часть поддержки происходит от личных отзывов, а не от тщательных научных исследований.
Тем не менее, некоторые исследования начали исследовать положительные эффекты массажа лица в целом:
Исследование, опубликованное в The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, показало, что массаж лица может временно улучшить цвет и текстуру кожи.
Другая научная работа утверждает, что подобные методы могут увеличить кровообращение и способствовать лучшей оксигенации клеток. Несмотря на это, все еще необходимы более конкретные исследования прямого воздействия гуаша на лицо, чтобы сделать окончательные выводы.
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