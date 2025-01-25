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Ефективна комунікація з отримувачами соціальних послуг: Фонд Ахметова проведе онлайн-тренінг

Ефективна комунікація з отримувачами соціальних послуг: Фонд Ахметова проведе онлайн-тренінг  (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Благодійна організація "Фонд Ріната Ахметова" в рамках проєкту "Сирітству - ні!" оголошує про початок реєстрації на новий онлайн-тренінг. Навчання спрямовано для підвищення кваліфікації фахівців/керівників служб у справах дітей та центрів соціальних служб.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на повідомлення фонду.

Зустріч відбудеться 30 січня 2025 року (четвер), з 14:00 до 16:00 на онлайн-платформі Teams.

Спікеркою стане сертифікована тренерка з підготовки кандидатів у сімейні форми виховання Галина Мазур. Вона поділиться з учасниками заходу сучасними методами та техніками комунікації  щодо того, як ефективніше співпрацювати з отримувачами соціальних послуг.  

Реєструйтеся на захід за посиланням https://u.to/Fy94IQ

Фонд Ріната Ахметова всі роки роботи докладає зусиль, щоби кожна дитина виховувалася в сім’ї. Завдяки програмі фонду вже майже 11 тисяч дітей в Україні знайшли нові родини.

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