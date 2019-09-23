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Едьте во Львов, селюки: в Киеве ветеранов АТО оскорбили из-за украинского языка

STYLERЖизнь    23.09.2019 - 19:22
Едьте во Львов, селюки: в Киеве ветеранов АТО оскорбили из-за украинского языка
Ветеранов АТО обидели в одном из пабов Киева (Коллаж РБК-Украина)

Персонал популярного заведения отказался обслуживать ветеранов на украинском языке

Персонал одного из известных столичных заведений "Портер Паб", которое находится в районе Позняки, отказался обслуживать компанию ветеранов АТО на украинском языке. Как сообщил один из координаторов общественной организации "С14" Сергей Мазур на своей странице в Facebook, военных во время конфликта оскорбляли не только сотрудники паба, но и посетители.

Он объяснил, что ветераны АТО во время отдыха вежливо попросили персонал заведения обращаться к ним на украинском языке, но получили отказ.

"Едьте во Львов и там разговаривайте на своем украинском. Село. Селюки. Если коротко, то это позиция заведения "Портер Паб" на Позняках. После просьбы наших знакомых ветеранов и патриотов обращаться к ним на государственном языке, в обслуживании вообще отказали. При этом такой беспредел поддержали некоторые нетрезвые "постоянные клиенты", - написал Мазур.

Он добавил, что администрация заведения направила к ветеранам двух охранников, которые попытались объяснить, что не стоит настаивать на обслуживании на украинском языке. После этого в "Портер Паб" приехала полиция. А также заведение посетили члены общественной организации "С14".

Едьте во Львов, селюки: в Киеве ветеранов АТО оскорбили из-за украинского языка

Фото: facebook.com/serj.mazur

"Такое прощать нельзя. Чтобы не повторялось снова. На фото наша группа ревизоров. В результате администрация заговорила уже по-другому, извинилась, признала, что это нарушение закона и неуважение к клиентам. С быками поговорить не удалось. К сожалению. Пацаны из-за недостатка аргументов не захотели выходить", - добавил Мазур.

Едьте во Львов, селюки: в Киеве ветеранов АТО оскорбили из-за украинского языкаСкриншот поста (facebook.com/serj.mazur)

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