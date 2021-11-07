Единственная рэп-учительница страны, поющая о кольчатых червях, поразила украинцев

Ольга Халепа, которая называет себя единственной в Украине рэп-учительницей, снова показала свои музыкальные таланты. Преподаватель биологии из сельской школы, которая поет детям о червях и других явлениях природы, пришла на сцену всеукраинского шоу.
Смотрите ниже на Styler, как неординарный педагог проявила себя на шоу "Україна має талант".
Ольга родом из села Яковлевка Харьковской области. Окончив пединститут, она вернулась в родную школу. Педагог считает, что в низких результатах ЗНО виноваты не дети, а учителя, которые не хотят развиваться и подавать материал интересно и в духе времени.
Весной 2020-го во время карантина Ольга прославилась на всю Украину своими рэп-уроками, которые полюбили школьники, а вот коллеги - наоборот - новаторство девушки не восприняли.
На шоу "Україна має талант" Ольга зачитала социальный рэп под названием "Дистанцуха". В нем она рассказала, как на самом деле нелегко дается педагогам дистанционное обучение.
Двое из трех судей проекта сказали учительнице "Да", и она продолжит участие в шоу.
Фото: Ольга Халепа (пресс-служба)
Когда полтора года назад всех школьников впервые посадили на карантин, многие педагоги долго адаптировались к новым условиям работы. Но Ольга быстро поняла, что привлечь внимание детей монотонным перечитыванием учебника - невозможно. Так и появились ее знаменитые рэп-уроки.
Хобби принесло девушке, как славу, когда ее признали "Учительницей года", так и позор, когда ей пришлось уволиться из родной школы после 13 лет работы из-за нападок со стороны коллег.
"На меня осуществляли психологическое давление. Все время блокировались мои начинания, мои проекты. Было полное игнорирование. Это был ад, если честно", - призналась она в одном из интервью.
Одним из самых интересных ее уроков является рэп-урок о кольчатых червях. У Ольги свою YouTube-канал, на котором она продолжает рассказывать школьникам о том, как устроено все живое на планете Земля.
Отметим, что шоу "Україна має талант" возобновилось десятым сезоном после четырехлетнего перерыва. В основной состав жюри входят Сергей Притула, Ксения Мишина и Евгений Кот. Нынешний выпуск стал уже третьим, вышедшим в эфир. Смотреть шоу можно по субботам на канале СТБ.