Является причиной инфаркта: какое заболевание может возникать у молодых людей
Атеросклероз является главной причиной инфаркта миокарда и инсульта. Это заболевание касается как молодых, так и людей старшего возраста.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram кардиолога Натальи Иванюк.
Как проявляется атеросклероз
Врач говорит, что от атеросклероза страдает не только одно сердце - поражаются практически все артерии.
Следует знать, что атеросклероз не начинается внезапно - болезнь "вызревает" в организме в течение многих лет, а наличие вредных привычек (курение, употребление алкоголя, нездоровый образ жизни) в значительной степени способствует ее развитию.
Кардиолог добавила, что при правильной оценке риска с использованием доказательной базы и современных рекомендаций можно предположить летальные исходы.
В частности, врачи классифицируют каждого пациента следующим образом:
- зеленый - низкий риск (все прекрасно)
- желтый - средний (нужно проверить и при необходимости - назначить лечение)
- красный и бордовый - высокий и очень высокий (активно лечится)
Атеросклероз лечится медикаментозно, но в зависимости от стадии назначается разная дозировка и препараты.
В любом случае, с таким заболеванием необходимо регулярно проходить обследование и следить за своим состоянием.
Основные симптомы
Симптомами атеросклероза могут быть:
- боль в сердце и за грудиной
- боль в ногах во время ходьбы
- боль в спине
- головная боль
- онемение в разных частях тела
- головокружение
- шум в ушах
- ухудшение памяти
- проблемы со зрением
- одышка
- повышенная утомляемость
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