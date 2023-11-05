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"Є кохання у серці". Нікіта Добринін розповів про нові стосунки після розлучення з Квітковою

Нікіта Добринін (фото: instagram.com/nikitadobrynin)
Автор: Іванна Пашкевич

Телеведучий Нікіта Добринін після чуток про роман з відомою блогеркою зізнався, що вже не самотній.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю зірки для програми "Неймовірна правда про зірок".

Нікіта Добринін вже не холостяк

За словами телеведучого, зараз він перебуває у стані закоханості.

Нікіта Добринін (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

"Зараз я скоріше перебуваю у моменті закоханості, ніж якогось повністю холостяцького усамітненого життя. Я не в таких стосунках, щоб сказати, що це серйозно, чи що я хочу про це заявляти. У мене є кохання в серці. І це найголовніше. Мені хочеться залишати персональне персональним", - поділився Добринін.

Журналістка поцікавилася у нього, чи справді він зустрічається з блогеркою Чарою Хорив, з якою він минулого місяця з’явився на музичній премії "МУЗВАР".

Нікіта Добринін з Чарою Хорив (фото: офіційний сайт "МУЗВАР")

Ні підтверджувати, ні спростовувати ці чутки Нікіта не став, замість цього він просто посміхнувся.

Телеведучий також розповів про те, що вони з інфлюенсеркою Дашою Квітковою розвінчалися.

Таїнство вінчання колишнє подружжя провело за півроку до розлучення.

Нікіта Добринін з Дашою Квітковою (фото: instagram.com/kvittkova)

Добринін розповів, як відбувається процедура розірвання церковного шлюбу.

"Ти звертаєшся до священника повторно. Він дає своє добро і підписує навіть вам офіційний документ про подібне", - поділився шоумен.

 

Нагадаємо, Нікіта Добринін і Даша Квіткова познайомилися на шоу в "Холостяк" у 2019 році. У травні наступного року вони зіграли весілля.

У липні 2021 року у пари народився син Лев. У січні 2023-го вони повідомили про розставання через велику кількість "прихованих проблем та конфліктів". Офіційно їх розлучили у червні цього року.

Нещодавно Нікіта Добринін сказав, скільки грошей йому потрібно для "комфортного життя".

Також його колишня дружина Даша Квіткова розповіла свій секрет успіху.

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