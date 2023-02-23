"Є 2 типи поведінки": Аніта Луценко розповіла, чи потрібно зважуватися щодня
Під час схуднення люди намагаюся щодня зважуватись, щоб помітити результат. Однак, це тільки заважає досягнути бажаного результату.
Про це розповіла фітнес-тренер Аніта Луценко на своїй сторінці в Instagram.
Постійне зважування
За її словами, є 2 типи поведінки в плані схуднення і зміни форми тіла.
Перший тип - це люди, які постійно зважуються, прям щодня. Однак, через відсутність результатів відбувається емоційне напруження та стрес.
Луценко каже, що після цього людина розчаровується та хоче перестати худнути.
Далі вона захоче знайти "чудо-таблетки", чаї та обгортання, спробувати інтервальне голодування, різноманітні дієти та "дієтичні солодощі".
"При цьому дії щодо самих звичок харчування - ситуативні, екстрені, пошук тренувань, що спалять 500 ккал за 10 хв тощо", - каже тренер.
Праця над тілом
Другий тип - планомірна робота. До цього типу відносяться люди, працюють над своїми харчовими звичками та виробляють нові.
Фітнес-тренер каже, що такі люди роблять акцент тренуванні та регулярності. Вагу вони часто не перевіряють, адже для них вона не є мірилом досягнень.
"Є інші компоненти: настрій, впевненість, відчуття системи, пружність тіла, зниження об’ємів і відчуття по відображенню в дзеркалі, зниження емоційного напруження", - написала Аніта Лученко.
Зокрема, люди просто налаштовуються на довгу роботу над своїм тілом, що плавно переходить у звичний спосіб життя.
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