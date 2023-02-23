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"Є 2 типи поведінки": Аніта Луценко розповіла, чи потрібно зважуватися щодня

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Четвер 23 лютого 2023 13:01
"Є 2 типи поведінки": Аніта Луценко розповіла, чи потрібно зважуватися щодня Чи потрібно під час схуднення щодня зважуватись (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Під час схуднення люди намагаюся щодня зважуватись, щоб помітити результат. Однак, це тільки заважає досягнути бажаного результату.

Про це розповіла фітнес-тренер Аніта Луценко на своїй сторінці в Instagram.

Постійне зважування

За її словами, є 2 типи поведінки в плані схуднення і зміни форми тіла.

Перший тип - це люди, які постійно зважуються, прям щодня. Однак, через відсутність результатів відбувається емоційне напруження та стрес.

Луценко каже, що після цього людина розчаровується та хоче перестати худнути.

Далі вона захоче знайти "чудо-таблетки", чаї та обгортання, спробувати інтервальне голодування, різноманітні дієти та "дієтичні солодощі".

"При цьому дії щодо самих звичок харчування - ситуативні, екстрені, пошук тренувань, що спалять 500 ккал за 10 хв тощо", - каже тренер.

Праця над тілом

Другий тип - планомірна робота. До цього типу відносяться люди, працюють над своїми харчовими звичками та виробляють нові.

Фітнес-тренер каже, що такі люди роблять акцент тренуванні та регулярності. Вагу вони часто не перевіряють, адже для них вона не є мірилом досягнень.

"Є інші компоненти: настрій, впевненість, відчуття системи, пружність тіла, зниження об’ємів і відчуття по відображенню в дзеркалі, зниження емоційного напруження", - написала Аніта Лученко.

Зокрема, люди просто налаштовуються на довгу роботу над своїм тілом, що плавно переходить у звичний спосіб життя.

Раніше ми повідомляли, які продукти заважають схуднути після 40 років.

Також ми писали, чи справді працюють "чудо-чаї" для схуднення.

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