DZIDZIO у США поміркував про мобілізацію артистів: "не можна кидати дельфінів у пісок"

Що думає DZIDZIO про мобілізацію артистів

За словами знаменитості, особисто він кожного дня допомагає наблизити перемогу України.

"Ми щодня збираємо гроші. Особисто я з Олександром Пономарьовим більш як три мільйони доларів збирали по світу. З перших днів, коли було найстрашніше. Їздили до військових. Ми були з військовими", - поділився Михайло.

DZIDZIO (фото: instagram.com/dzidzio)

"Усе має бути професійно. Ми не дурна держава, яка може собі дозволити пхати людей куди-небудь. У нас мають бути професійні керівники. І професійні люди, які розуміють, як це робити, як воювати. Не можна кидати дельфінів у пісок, а антилоп - у море. Це не про перемогу у війні", - продовжив він.

На думку виконавця, "виграти війну можна тільки розумом, грошима, силою волі".

"Дай Боже нашому керівництву розуму. Щоб відстроїти так, щоб кожен був на своєму місці. Щоб була надзвичайно сильна потуга", - додав Хома.

При цьому співак солідарний з Колею Сєрьгою, який стверджує, "що всі, і блогери, і артисти, повинні воювати".

DZIDZIO (фото: instagram.com/dzidzio)

"Я згоден. Іншого виходу немає. Якщо держава кличе воювати, ми повинні воювати. І українська армія переможе тільки тоді, коли буде професійною. Має бути керівництво і кожен на своєму місці. Коли кожен буде на своєму місці, буде добр"», - говорить він.

Також DZIDZIO заявив, що негативно ставиться до тих чоловіків, які виїжджають за кордон на відпочинок.

"У мене виїзд через те, що мене запрошують. Щоб привести гроші в Україну. У номері по двоє чи троє деколи. Ніяких бізнес-класів. І за свої гроші", - сказав артист.

Зазначимо, що днями виконавець взяв участь благодійних заходах у США на підтримку України. Про це він розповів у своїх соцмережах.

Там він виступив з незрячою українкою Анною-Марією.

"2 лютого на молитовному сніданку у Вашингтоні мав честь виступати з промовою перед українцями та конгресменами Америки, які впливають на таку важливу сьогодні допомогу для нашої України", - написав Михайло.

Михайло Хома дав благодійний концерт у США (фото: instagram.com/dzidzio)

"Я виконав для них премʼєру пісні "Колискова для Героя", яку присвятив матерям, які втратили синів, жінкам, які втратили чоловіків, дітям, які втратили батьків… Цього ж дня на Гала-Вечері представив публіці нашу надзвичайну Анну-Марію, історія якої не залишила байдужим нікого", - підсумував Хома.