Джордж Мартін про ядерні погрози Путіна: "Хотів би я сісти на дракона і полетіти в Кремль!"

Під час бесіди Джордж Мартін нагадав, що у 50-х та 60-х роках минулого століття теж витала ядерна загроза, але потім люди "перестали турбуватися про це".

Тоді в масах стало переважати занепокоєння щодо зомбі-апокаліпсису, проте, зауважив письменник-фантаст, зараз "раптово ядерна війна виглядає дедалі реалістичнішою".

Джордж Мартін на ток-шоу The Late Show (фото: скріншот із відео youtube.com)

Автор циклу книг, за якими канал HBO зняв кіноепопею "Гра престолів" зізнався, що нині його особисте бачення світу набуває все більш песимістичних образів, враховуючи те, що людство вже зіткнулося з пандемією коронавірусу, відбуваються зміни клімату, а тепер знову маячить загроза ядерної війни.

Джордж Мартін (фото: скріншот з відео youtube.com)

"Що якщо Путін справді використовує ядерну бомбу? Що особисто мені робити? Хотів би я сісти на дракона і полетіти в Кремль! Але... я не знаю", - зазначив Мартін.

Відео: Джордж Мартін прокоментував загрозу ядерної війни з боку РФ