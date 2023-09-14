UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Джордж Буш згадав, що Євген Пригожин колись подавав йому їжу (фото)

Джордж Буш-молодший пригадав Пригожина на давньому фото (колаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

Джордж Буш-молодший, колишній президент США, висловив свій "шок" після того, як побачив фотографію Євгена Пригожина, який нещодавно загинув в авіакатастрофі. На знімку, зробленому 17 років тому, "шеф-кухар Путіна" подавав йому їжу.

Про це повідомляє видання Business Insider.

Як все було 17 років тому

Колишній президент США розповів про інцидент на конференції "Ялтинська європейська стратегія". Екс-політика запитали, чи шокувала його звістка про загибель Євгена Пригожина в авіакатастрофі в Тверській області.

"Ні, що мене шокує, то це те, що днями я побачив фотографію з саміту G8 у Санкт-Петербурзі, де він був хлопцем, який подавав мені їжу", - відповів Буш.

 Євген Пригожин подавав їжу Бушу-молодшому в Санкт-Петербурзі (Getty Images)

Він назвав Пригожина "шеф-кухарем" президента Росії Володимира Путіна і підтвердив, що той був присутній на фотографії, зробленій у 2006 році у Петербурзі.

За словами Буша, він не пам'ятає, щоб особисто зустрічався із Пригожиним.

"Все, що я знаю, це те, що я вижив", - сказав він.

Зазначимо, що Євген Пригожин обслуговував у якості офіціанта Джорджа Буша та його дружину Лору Буш під час вечері з Володимиром Путіним 14 липня 2006 року. Також на фото є дружина очільника Кремля - Людмила.

Смерть Пригожина

Нагадаємо, увечері 23 серпня у Тверській області РФ упав літак. Пізніше стало відомо, що аварія сталася із бізнес-джетом. Росавіація повідомила, що серед пасажирів літака був ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин, командири та бійці його ПВК.

Згодом, 27 серпня, Слідчий комітет РФ офіційно підтвердив, що Пригожин загинув в авіакатастрофі. Його поховали на Прохорівському цвинтарі у Санкт-Петербурзі.

Як ми раніше писали, британська розвідка назвала наслідки можливої загибелі Пригожина для групи "Вагнера".

Читайте РБК-Україна в Google News
Джордж Буш-старшийЄвген Пригожин