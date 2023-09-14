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Джордж Буш згадав, що Євген Пригожин колись подавав йому їжу (фото)

Четвер 14 вересня 2023 10:18
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Джордж Буш згадав, що Євген Пригожин колись подавав йому їжу (фото) Джордж Буш-молодший пригадав Пригожина на давньому фото (колаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

Джордж Буш-молодший, колишній президент США, висловив свій "шок" після того, як побачив фотографію Євгена Пригожина, який нещодавно загинув в авіакатастрофі. На знімку, зробленому 17 років тому, "шеф-кухар Путіна" подавав йому їжу.

Про це повідомляє видання Business Insider.

Як все було 17 років тому

Колишній президент США розповів про інцидент на конференції "Ялтинська європейська стратегія". Екс-політика запитали, чи шокувала його звістка про загибель Євгена Пригожина в авіакатастрофі в Тверській області.

"Ні, що мене шокує, то це те, що днями я побачив фотографію з саміту G8 у Санкт-Петербурзі, де він був хлопцем, який подавав мені їжу", - відповів Буш.

Джордж Буш згадав, що Євген Пригожин колись подавав йому їжу (фото)

Євген Пригожин подавав їжу Бушу-молодшому в Санкт-Петербурзі (Getty Images)

Він назвав Пригожина "шеф-кухарем" президента Росії Володимира Путіна і підтвердив, що той був присутній на фотографії, зробленій у 2006 році у Петербурзі.

За словами Буша, він не пам'ятає, щоб особисто зустрічався із Пригожиним.

"Все, що я знаю, це те, що я вижив", - сказав він.

Зазначимо, що Євген Пригожин обслуговував у якості офіціанта Джорджа Буша та його дружину Лору Буш під час вечері з Володимиром Путіним 14 липня 2006 року. Також на фото є дружина очільника Кремля - Людмила.

Смерть Пригожина

Нагадаємо, увечері 23 серпня у Тверській області РФ упав літак. Пізніше стало відомо, що аварія сталася із бізнес-джетом. Росавіація повідомила, що серед пасажирів літака був ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин, командири та бійці його ПВК.

Згодом, 27 серпня, Слідчий комітет РФ офіційно підтвердив, що Пригожин загинув в авіакатастрофі. Його поховали на Прохорівському цвинтарі у Санкт-Петербурзі.

Як ми раніше писали, британська розвідка назвала наслідки можливої загибелі Пригожина для групи "Вагнера".

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Джордж Буш-старший Євген Пригожин