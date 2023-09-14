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Был мальчиком на побегушках. Джордж Буш вспомнил, как Пригожин подавал ему еду (фото)

Четверг 14 сентября 2023 10:18
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Был мальчиком на побегушках. Джордж Буш вспомнил, как Пригожин подавал ему еду (фото) Джордж Буш-младший узнал Пригожина на давнем фото (коллаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

Джордж Буш-младший, бывший президент США, выразил свое "шок" после того, как увидел фотографию Евгения Пригожина, который недавно погиб в авиакатастрофе. На снимке, сделанном 17 лет назад, "шеф-повар Путина" подавал ему еду.

Об этом сообщает издание Business Insider.

Как все было 17 лет назад

Бывший президент США рассказал об инциденте на конференции "Ялтинская европейская стратегия". У экс-политика спросили, шокировало ли его известие о гибели Евгения Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области.

"Нет, что меня шокирует, так это то, что на днях я увидел фотографию с саммита G8 в Санкт-Петербурге, где он был парнем, который подавал мне еду", - ответил Буш.

Был мальчиком на побегушках. Джордж Буш вспомнил, как Пригожин подавал ему еду (фото)

Евгений Пригожин подавал еду Бушу-младшему в Санкт-Петербурге (Getty Images)

Он назвал Пригожина "шеф-поваром"президента России Владимира Путина и подтвердил, что тот присутствовал на фотографии, сделанной в 2006 году в Петербурге.

По словам Буша, он не помнит, чтобы лично встречался с Пригожиным.

"Все, что я знаю, это то, что я выжил", - сказал он.

Отметим, что Евгений Пригожин обслуживал в качестве официанта Джорджа Буша и его жену Лору Буш во время ужина с Владимиром Путиным 14 июля 2006 года. Также на фото есть жена главы Кремля - Людмила.

Смерть Пригожина

Напомним, вечером 23 августа в Тверской области РФ упал самолет. Позже стало известно, что авария произошла с бизнес-джетом. Росавиация сообщила, что среди пассажиров самолета был главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин, командиры и бойцы его ЧВК.

Позже, 27 августа, Следственный комитет РФ официально подтвердил, что Пригожин погиб в авиакатастрофе. Его похоронили на Прохоровском кладбище в Санкт-Петербурге.

Как мы ранее писали, британская разведка назвала последствия вероятной гибели Пригожина для группы "Вагнера".

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Джордж Буш-старший Евгений Пригожин