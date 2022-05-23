Джонсон написал письмо украинским детям: вы учите нас, что значит быть сильным и достойным

Борис Джонсон написал открытое письмо детям Украины, назвав примером для подражания для детей и взрослых во всем мире. Премьер-министр Великобритании отметил, что каждый день украинские дети учат всех - что значит быть сильным, достойным, высоко держать голову даже в самые трудные времена.
Об этом передает британский новостной канал CBN.
В своем эмоциональном письме Джонсон попросил детей Украины помнить о двух вещах:
"Многие из вас видели или пережили то, свидетелем чего не должен быть ни один ребенок... Тем не менее, каждый день украинские дети учат всех нас, что значит быть сильным и достойным, высоко держать голову даже в самые трудные времена, я не могу придумать лучшего примера для подражания для детей и взрослых во всем мире", - говорится в письме.
Джонсон вспомнил свой визит в украинскую столицу в апреле и отметил, что ему было "очень грустно" увидеть, что на улицах Киева не было детей и подростков.
"Когда ваш президент показал мне Киев в прошлом месяце, отсутствие детей и молодежи на улицах и в парках очень расстроило меня. После вторжения многие из вас были вынуждены покинуть свои дома. Вы оставили семью, друзей, домашних животных, игрушки и все, что знакомо, ищете убежища на станциях метро, в отдаленных городах и даже в других странах. Я не могу представить, насколько тяжелым должен был быть этот год для вас", - написал британский премьер.
Джонсон добавил, что в Британии "мы развеваем украинские флаги над нашими домами, офисами, церквями, магазинами и детскими площадками, даже над моей собственной крышей на Даунинг-стрит, где окна заполнены подсолнухами, нарисованными британскими детьми"
Также он подчеркивает, что верит в победу Украины в войне.
"Я всем сердцем надеюсь, что в скором времени вы сможете вернуться в свои дома, в свои школы, в свои семьи... И что бы ни случилось, сколько бы времени это ни заняло, мы в Великобритании никогда вас не забудем и всегда будем гордиться тем, что можем называть вас своими друзьями", - говорится в письме.
Напомним, буквально за несколько дней до полномасштабного вторжения РФ в нашу страну, 10-летняя украинская девочка написала письмо Елизавете II с просьбой заставить руководителя Кремля забрал свои танки от границ Украины.
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