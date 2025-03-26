Джинси і жакет: зірка "Холостяка" показала стильний "лук" на кожен день

Для створення модних образів весною 2025 не обов'язково повністю оновлювати гардероб. Можна додати до нього всього декілька речей і аксесуарів, щоб лук став трендовим. Наприклад, доповнити блакитні джинси та класичний піджак сорочкою в клітинку.
РБК-Україна (проєкт Styler) вирішило розповісти, як таке поєднання носить зірка 12-го сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" (2022) Олександра Погорєлова.
Для повсякденного образу дівчина вибрала класичні джинси прямого крою з блакитного деніму. Їх вона доповнила білим боді, замість якого також можна вдягнути лонгслів або футболку.
Олександра Погорєлова показала стильний образ (скриншот)
Зверху вона накинула трендову сорочку в синьо-сіру клітинку. Щоб зробити образ більш розслабленим, Олександра Погорєлова не застібала її.
Зірка "Холостяка" показала тренди весни 2025 (скриншот)
Завершити образ вона вирішила сірим піджаком-пальто, білими кедами й чорною місткою сумкою.
Тренди весни 2025 (скриншот)
Навесні 2025 року особливо актуальні яскраві, насичені кольори та сміливі принти. Наприклад, поєднуйте класичний піджак (чорний, темно-синій) з яскравими джинсами (наприклад, червоними або зеленими) або джинсами з великими принтами. Доповніть образ стильними кросівками або яскравими черевиками. Це створить ефектний контраст і додасть динамічності у ваш стиль.
Укорочені піджаки та жакети, які закінчуються прямо на рівні талії, ідеально поєднуються з джинсами з високою талією. Такий стиль підкреслює фігуру і додає легкості образу. Не забувайте про взуття на підборах або трендові снікерси, які створять гармонійний лук.
Якщо ви любите ретро-стиль, можна вибрати піджак з великими ґудзиками або в клітинку, а до нього джинси прямого крою або розкльошені моделі. Такі поєднання нагадують 70-ті роки, які повертаються в моду. Доповніть образ вінтажними аксесуарами, наприклад, сонцезахисними окулярами або шкіряною сумкою.
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