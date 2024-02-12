Джей Ло показала, як носити пишну чорну сукню з відкритим декольте (фото)

Дженніфер Лопес дуже часто виходить на світські заходи, тому має можливість демонструвати цікаві луки.

Про те, в якому образі Джей Ло з’явилась на крайньому заході, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram - профіль зірки.

Джей Ло показала, як носити пишну чорну сукню з відкритим декольте

Дженніфер Лопес є однією з тих жінок, яким ніби пасує кожна річ, яка тільки може існувати у світі. Коли співачка одягає сукню, вона затьмарює все навколо себе.

Для останнього світського виходу Дженніфер вибрала пишну червону сукню з відкритим декольте. Вона дійсно дуже пишна та має цікаве драпірування у вигляді великого банта спереду, що є трендом 2024 року. Також сукня має невеликий бант зверху.

Лук Лопес майже total black, оскільки сукня, туфлі та сумка чорного кольору, а ось рукавчики, які роблять образ більш вишуканим мають білий колір та трохи відтіняють цю серйозність.

Свій образ співачка також доповнила чорною довгою накидкою, яка є достатньо вільною та трохи нагадує ковдру. А також каблучкою, яка одягнена на рукавички й сережки з цієї ж колекції, які сяють далеку.

Дженніфер Лопес показала новий образ (фото: instagram.com/jlo)

Для того, щоб сукня з відкритим декольте виглядала більш ефектно артистка зробила високий хвіст на потилиці, що робить її силует більш чітким, а образ елегантним.

Також Дженніфер цього разу відмовилась від нюдових відтінків макіяжу та нафарбувала очі фіолетовими тінями, підвела вилиці персиковими рум’янами, але залишила свою улюблену нюдову помаду. Загалом цей вихід Лопес можна вважати дуже оригінальним та жіночним.