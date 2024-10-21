Дженнифер Лоуренс станет мамой во второй раз

Так, разговоры о беременности Лоуренс пошли после того, как папарацци засняли ее в Лос-Анджелесе - она направлялась на ужин и не особо скрывала свой округлившийся животик.

Впоследствии выяснилось, что актриса и ее 40-летний муж ждут второго ребенка. Помимо публикации на сайте, эта новость также появилась в официальных социальных сетях издания.

Jennifer Lawrence pregnant x second time pic.twitter.com/9TqdYfEhw7 — ~ Lu ~ (@todoxjlaw) October 20, 2024

"Поздравляем Дженнифер Лоуренс! Оскароносная актриса ждет второго ребенка от своего мужа - владельца художественной галереи Кука Марони", - написал журнал в подписи к сообщению, добавив, что представители Лоуренс подтвердили изданию радостную новость.

К слову, Дженнифер и ее возлюбленный Кук Марони, которые заключили брак в октябре 2019 года, уже воспитывают 2-летнего сына Сая.

В интервью журналу Interview Magazine в июне 2023 года Лоуренс обсудила с 52-летней актрисой Кэмерон Диас, как появление сына изменило ее взгляд на папарацци.

Jennifer Lawrence был проверен, проходящий от огня baby bump при отсутствии с ее скамеечкой, Cooke Maroney, в Лос-Анджелесе. pic.twitter.com/hHeaRWG3bF — 21 (@21metgala) October 20, 2024

"Я делаю все возможное. Я так нервничала, когда была беременна. Меня снимали, и я думала: "Как, черт возьми, я буду отбиваться, когда они начнут фотографировать моего ребенка?". Потом, как только он родился, я поняла, что моя энергия для него важнее всего остального. Я знаю, что он почувствует, если я начну волноваться перед тем, как выйти из дома, или почувствует, что я злюсь, когда мы будем на улице. И это повлияет на него", - ответила звезда, когда Диас спросила, как она защищает своего сына от внимания папарацци.

Дженнифер также отметила преимущества своего мужа, заявив, что 39-летний арт-директор является "лучшим отцом в мире", намекая на то, что он принимает активное участие в заботе о малыше.