UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У Джастина Бибера парализовало часть лица: что произошло (видео)

Джастин Бибер (фото: instagram.com/justinbieber)
Автор: Марина Настевич

Популярный певец Джастин Бибер сообщил о серьезных проблемах со здоровьем - артисту парализовало часть лица.

Печальные новости он обнародовал на своей странице в Instagram, выложив видео.

В ролике грустный Джастин рассказал, что не может контролировать половину лица, а также поделился, что его болезнь называется синдромом Рамсея-Ханта. Это форма опоясывающего герпеса, поражающего лицевой нерв, которая вызывает потерю слуха и сильные боли.

"Вы, вероятно, можете видеть по моему лицу, что со мной что-то не так. У меня синдром Рамсея-Ханта. Вирус поражает нерв в моем ухе и мои лицевые нервы, а также вызывает паралич лица", - сказал 28-летний Бибер.

"Как видите, этот глаз не моргает, я не могу улыбаться этой стороной лица. Эта ноздря не двигается. Значит, на этой стороне моего лица полный паралич", - добавил канадский исполнитель.

Джастин сообщил, что из-за проблем со здоровьем был вынужден отложить свое 130-дневное мировое турне Justice World Tour, и попросил поклонников отнестись к этому с пониманием.

"Не могу поверить, что говорю это. Я сделал все, чтобы поправиться, но моя болезнь ухудшается", - признался Бибер.

Пока что он сосредоточит внимание на лечении и отдыхе.

"Это весьма серьезно. Я бы хотел, чтобы это было не так, но, очевидно, мое тело говорит мне, что нужно замедлиться. Мне нужно отдохнуть, чтобы я мог снова сделать свое лицо таким, каким оно должно быть", – сообщил фанатам певец.

Ранее жена Джастина Хейли Бибер объяснила, почему она не готова иметь детей.

Мы также писали, что Бритни Спирс показала уникальные фото со своей свадьбы с Сэмом Асгари.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джастин Биберзвезды шоу-бизнеса