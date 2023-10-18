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Джастін Тімберлейк змусив Брітні Спірс зробити аборт. Співачка шокувала зізнанням

Середа 18 жовтня 2023 13:47
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Джастін Тімберлейк змусив Брітні Спірс зробити аборт. Співачка шокувала зізнанням Джастін Тімберлейк pмусив Брітні Спірс зробити аборт (фото: Getty images)
Автор: Юлія Любченко

Брітні Спірс зробила аборт, коли зустрічалася з Джастіном Тімберлейком наприкінці 90-х, тому що соліст 'N Sync "не хотів бути батьком".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на майбутню автобіографічну книгу співачки "Жінка в мені", уривок з якої опубліковано на сайті журналу People.

Брітні Спірс вразила зізнанням про аборт від Тімберлейка

Виявляється, вони з Джастіном Тімберлейком могли стати батьками на початку 2000-х. Тоді у свої 19 років Брітні завагітніла, але коханий Джастін ясно дав зрозуміти, що хоче продовжувати кар’єру в ’N Sync і поки що не готовий стати батьком у такому юному віці. Спірс дуже любила Джастіна, зрозуміла його і зробила аборт.

"Це був сюрприз, але для мене це не було трагедією. Я так любила Джастіна. І завжди сподівалась, що колись у нас буде сім’я. Просто це буде набагато пізніше, ніж я очікувала. Але Джастін точно не був радий вагітності. Він сказав, що ми не готові мати дитину в нашому віці, що ми занадто молоді", - пише Спірс про вагітність у книзі.

Джастін Тімберлейк змусив Брітні Спірс зробити аборт. Співачка шокувала зізнанням

Брітні Спірс зробила аборт від Джастіна Тімберлейка (фото:Getty images)

"Якби це залежало лише від мене, я б ніколи цього не зробила. А Джастін був настільки впевнений, що не хоче бути батьком", - додала ще більшим драматизмом свою розповідь Спірс

Як зазначила Брітні, на сьогодні це одна з найболючіших подій, які вона коли-небудь переживала у своєму житті

Та на щастя, після аборту та розставання з Джастіном Тімберлейком, жінка змогла народити двох дітей і вийти заміж. Співачка має двох синів - 18-річного Шона Престона та 17-річного Джейдена Джеймса - від свого другого чоловіка Кевіна Федерлайна.

Варто зазначити, що повну історію Брітні Спірс з Джастіном Тімберлейком можна буде прочитати в її мемуарах, які мають вийти у продаж 24 жовтня.

Раніше ми розповідали про те, що заміжня Брітні Спірс закрутила роман зі своїм колишнім хатнім робітником.

А також писали про те, що новачок НБА Вембаньяма вляпався в скандал із Брітні Спірс.

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