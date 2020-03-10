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Джаред Лето взобрался на Рыбальский мост в Киеве (захватывающее видео)

STYLERПерсоны    10.03.2020 - 22:31
Джаред Лето взобрался на Рыбальский мост в Киеве (захватывающее видео)
Джаред Лето (фото: twitter.com/JaredLeto)

Американский музыкант и актер Джаред Лето показал яркое видео с Рыбальского моста

Джаред Лето взобрался на Рыбальский мост в Киеве и снял с него яркое и впечатляющее видео. Ролик актер и солист группы 30 Seconds to Mars опубликовал на своей странице в Instagram, где также показал свое селфи.

"Одна из моих любимых вещей в поездке в Киев — это все мосты, по которым я поднимаюсь. Я слышал, что они закрывают этот ржавый старый мост (Рыбальский – ред.), над которым работают уже 20 лет. Это классное место и многие люди любят проводить здесь время. Может, они могли бы превратить его в парк? Парк Лето звучит неплохо", — написал музыкант в своем посте.

В ролике показано, как Джаред Лето поднимается на железобетонный пилон Рыбальского моста и делает на нем селфи. Также это снимали с дрона.

Судя по всему, видео было снято летом 2019 года, когда Джаред прилетал в Киев и с удовольствием изучал его достопримечательности. Тогда артист делился своими эмоциями и впечатлениями в Insta-stories.

Кстати, подписчики актера и музыканта написали в комментариях, что "он крут" и очень пожалели, что не встретили артиста на улицах Киева в то время.

Джаред Лето в Киеве на Рыбальском мосту (Instagram)

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