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Джамала вразила яскравим виступом на "Танцях з зірками" у Польщі (відео)

Джамала набрала максимальну кількість балів на "Танцях з зірками" в Польщі (фото: instagram.com/tanieczgwiazdami)
Автор: Юлія Гаюк

Джамала набрала 40 балів в останньому ефірі шоу "Танці з зірками", що проходить в Польщі.

Чим українська співачка вразила журі та глядачів - дивіться в матеріалі Styler.

П'ятий ефір польських "Танців з зірками" був присвячений кіно. Цього разу переможниця Євробачення 2016 разом із партнером Яцеком Ешке виконували на паркеті пристрасне танго.

"Ми станцювали наш "Запах жінки" - вишуканий, пристрасний, складний… Такий, що закохує в себе з першого погляду", - пише Джамала на своїй сторінці в Instagram.

Джамала з партнером по танцю Яцеком Ешке (фото: instagram.com/jacekjeschke)

Під час виступу Джамала була одягнена у феєричну червону сукню з вирізом на нозі.

Натомість її партнер Яцек обрав стриманий класичний костюм, який чудово контрастував з ефектною Джа.

Виконані "па" настільки вразили журі, що вони поставили парі Джамалі та Яцека 40 балів - найвищу оцінку на проєкті. Тож українка продовжує боротьбу за перемогу.

До слова таку ж кількість балів отримала пара зірки фільму "365 днів" Наталії Яношек. У проєкті залишилося ще шість пар, а це означає, що незабаром фінал "Танців з зірками".

Нагадаємо, що Джамала бере участь у польських "Танцях з зірками" з благодійною метою: під час її виступів відкритий збір на допомогу українським дітям, постраждалим від війни.

Раніше Джамала розповіла, чому вона не може повернутися до України та які труднощі виникають в Польщі.

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