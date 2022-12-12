Дзеркальна дата 12.12.2022 доленосно переверне життя цих знаків Зодіаку

Чому дзеркальна дата така важлива

Нумерологи та астрологи вважають, що в такі дати вивільняються потужні енергетичні потоки, які можуть доленосно впливати на кожного з нас. Думки, мрії і бажання можуть матеріалізуватися, тож з ними варто бути обережними.

В ці дати варто проводити ритуали на привернення удачі, а також загадувати бажання. Головне – старатися уникати негативних думок і не бажати нікому зла, адже "закон бумеранга" ще ніхто не скасовував.

Кому зі знаків Зодіаку пощастить найбільше

Телець

Настав час залучити у ваш дім удачу. Для початку звільніть простір і позбавтеся від мотлоху. А потім і ідеї з’являться, і настрій покращає.

Рак

На Рака чекає плідна діяльність, яка приведе до кар’єрного зростання. Нові знання, творчі проєкти та знайомства - все це піде на користь.

Стрілець

Вам сьогодні під силу все нове, починаючи від роботи, закінчуючи стосунками. Надумавши сьогодні роздавати корисні поради праворуч і ліворуч, подумайте, чи вам потрібно впливати на чиїсь долі.