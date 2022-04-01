ru ua
Пт, 01 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Дворец Медведчука на Закарпатье не обойти за день: смотрите, как он любит золото и ностальгирует по "совку"

Новина українською →
Пятница 01 апреля 2022 10:41
Дворец Медведчука на Закарпатье не обойти за день: смотрите, как он любит золото и ностальгирует по "совку" Резиденцию Медведчука в Закарпатье показали на видео (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинского депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, который сбежал из-под домашнего ареста, ищут во многих городах. А пока что журналисты показали, как выглядит его закарпатская резиденция.

Об этом сообщает "Слидство. инфо".

Пока Медведчук в бегах и его ищут, в Закарпатье в селе Ждениево проставивает его шикарный дом. Владения олигарха не обойти даже за один день - там есть несколько домов, пруды и даже отгороженная забором горная река.

Дворец Медведчука на Закарпатье не обойти за день: смотрите, как он любит золото и ностальгирует по &quot;совку&quot;Дворец Медведчука на Закарпатье не обойти за день: смотрите, как он любит золото и ностальгирует по &quot;совку&quot;Так выглядит резиденция Медведчука в Закарпатье (фото: slidstvo.info)

Как был обустроен быт политика

Главное здание – несколькоэтажный деревянный дворец. На первом этаже стоит советский автомат "Газированная вода". В гостиной – картины, несколькометровые люстры, золотые элементы декора.

Большой камин из зеленого мрамора, темного дерева и позолоты. Настольные часы от Soher – от 300 тысяч гривен. Везде находится очень много меха.

Дворец Медведчука на Закарпатье не обойти за день: смотрите, как он любит золото и ностальгирует по &quot;совку&quot;Дворец Медведчука на Закарпатье не обойти за день: смотрите, как он любит золото и ностальгирует по &quot;совку&quot;Дворец Медведчука на Закарпатье не обойти за день: смотрите, как он любит золото и ностальгирует по &quot;совку&quot;Медведчук обожает золото и меха (фото: slidstvo.info)

Некоторые элементы декора, как, например, оленьи рога до сих пор украшены новогодними шариками и гирляндами. Возможно, здесь праздновали новый год, до сих пор не убрали праздничные украшения. Вся мебель покрыта чехлами, чтобы не запылилась.

Также в доме установлен лифт, рассчитанный на шесть человек.

Дворец Медведчука на Закарпатье не обойти за день: смотрите, как он любит золото и ностальгирует по &quot;совку&quot;Дворец Медведчука на Закарпатье не обойти за день: смотрите, как он любит золото и ностальгирует по &quot;совку&quot;Медведчук обожает золото и дорогую мебель (slidstvo.info)

Ванные в резиденции - все из мрамора. Медведчук обожает роскошь.

Дворец Медведчука на Закарпатье не обойти за день: смотрите, как он любит золото и ностальгирует по &quot;совку&quot;Медведчук обожает роскошь (slidstvo.info)

Кроме главного дворца, на территории резиденции есть еще один огромный дом, его называют гостевым. К нему можно пройти через маленький водопад.

Дворец Медведчука на Закарпатье не обойти за день: смотрите, как он любит золото и ностальгирует по &quot;совку&quot;

Как мы ранее писали, Медведчука ищут во многих городах, пока информации о его местонахождении нет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виктор Медведчук
LITE
Именно этого нам не хватает: психолог о том, от чего не стоит отказываться во время войны
Именно этого нам не хватает: психолог о том, от чего не стоит отказываться во время войны