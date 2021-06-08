Двое малышей босиком сбежали от пьяной матери: детали ЧП в Бердянске

В Бердянске двое детей убежали от пьяной матери и бродили какое-то время возле своего дома, пока их босых и почти раздетых - не заметили соседи и не вызвали правоохранители.

Инцидент произошел 7 июня около 9:00 в одном из многоквартирных домов по улице Баха. Мальчики двух и четырех лет гуляли возле многоквартирного дома без сопровождения взрослых.

"На месте происшествия работники мобильной группы по противодействию домашнему насилию обнаружили двух мальчиков, которые не смогли объяснить, где проживают. Поэтому правоохранители совместно со службой по делам детей Бердянского городского совета отвезли в детское отделение местной больницы, где медики их осмотрели", - говорится в сообщении.

Малыши оказались здоровыми и невредимыми, хорошо шли на контакт с медиками и правоохранителями.

Впоследствии удалось обнаружить и мать мальчиков, которая находилась в состоянии опьянения. 36-летней женщине выписали штраф за неисполнение обязанностей и сообщили, что дети в больнице.

Фото: В Бердянске дети сбежали от матери-пьяницы (фото zp.npu.gov.ua)

Правоохранители рекомендуют объяснять детям с ранних лет, что делать в ситуации, если они вдруг оказались сами на улице.

Первое и самое важное, что должен знать ребенок:

свое имя и имена родителей

номера телефонов родителей или ближайших родственников

свой домашний адрес или адрес ближайших родственников

также ребенок должен знать телефоны службы спасения: 101, 102,103.

Нужно объяснить ребенку, что он должен оставаться на месте, где потерял из виду своих родных. Никуда не убегать и не уходить. По возможности обратиться к полицейскому, охраннику, администратору. Не стоит подходить к незнакомцам и просить у них помощи. Ни в коем случае нельзя куда-то идти с чужим человеком. Даже если он говорит ребенку, что отведет его к маме.