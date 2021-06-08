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Двоє малюків босоніж втекли від п'яної матері: деталі НП в Бердянську

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Бердянськ, Вівторок 08 червня 2021 14:30
Двоє малюків босоніж втекли від п'яної матері: деталі НП в Бердянську Колаж РБК-Україна: Діти втекли від п'яної матері в Бердянську
Автор: Світлана Мащенко

В Бердянську двоє дітей втекли від п'яної матері і блукали якийсь час біля свого будинку, доки їх - босих і майже роздягнених - не помітили сусіди і не викликали правоохоронці.

Про це повідомляє пресс-служба Поліції Запорізької області.

Інцидент трапився 7 червня близько 9:00 в одному з багатоквартирних будинків по вулиці Баха. Хлопчики двох та чотирьох років гуляли біля багатоквартирного будинку без супроводу дорослих.

"На місці події працівники мобільної групи з протидії домашньому насильству виявили двох хлопчиків, які не змогли пояснити, де проживають. Тому правоохоронці спільно зі службою у справах дітей Бердянської міської ради відвезли їх до дитячого відділення місцевої лікарні, де медики їх оглянули", - говориться в повідомленні.

Малюки виявилися здоровими і неушкодженими, добре йшли на контакт з медиками й правоохоронцями.

Згодом вдалося виявити й матір хлопчиків, яка перебувала в стані сп'яніння. 36-річній жінці виписали штраф за невиконання обов'язків і повідомили, що діти в лікарні.

Двоє малюків босоніж втекли від п'яної матері: деталі НП в Бердянську

Фото: у Бердянську діти втекли від матері-п'яниці (zp.npu.gov.ua)

Правоохоронці радять пояснювати дітям змалечку, що робити в ситуації, якщо вони раптом опинилися самі на вулиці.

Перше і найважливіше, що має знати дитина:

  • своє ім'я та імена батьків
  • номера телефонів батьків або найближчих родичів
  • свою домашню адресу або адресу найближчих родичів
  • також дитина повинна знати телефони служби порятунку: 101, 102,103.

Потрібно пояснити дитині, що вона повинна залишатися на місці, де втратила із поля зору своїх рідних. Нікуди не тікати і не йти. По можливості звернутися до поліцейського, охоронця, адміністратора. Не варто підходити до незнайомців і просити у них допомоги. Ні в якому разі не можна кудись йти з чужою людиною. Навіть якщо вона говорить дитині, що відведе її до мами.

Раніше ми писали, що в Дніпрі дитина випала з шостого поверху і дивом вижила при цьому.

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