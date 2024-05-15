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Двічі поранений, але живий: 71-річний Євген з Вугледара пройшов курс реабілітації від Фонду Ахметова

Середа 15 травня 2024 15:18
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Двічі поранений, але живий: 71-річний Євген з Вугледара пройшов курс реабілітації від Фонду Ахметова Фото: курс реабілітації від Фонду Ахметова пройшов 71-річний Євген з Вугледара (akhmetovfoundation.org)
Автор: Олександр Мороз

71-річний Євген — переселенець з Вугледара, який живе на Київщині. У 2022 році чоловік двічі отримав поранення у рідному місті внаслідок ворожих обстрілів. Він досі відновлює здоров’я. Нещодавно Євген Валентинович пройшов курс фізичної та психологічної реабілітації у санаторії на Закарпатті, забезпечений Фондом Ріната Ахметова.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на прес-службу фонду.

"Дякую за те, що надали мені путівку. У мене нічого немає, все згоріло. Живий лишився, хоч і двічі поранений, але живий. Боляче мені, але ж можу ходити", — ділиться чоловік.

У перший рік повномасштабної війни Євген дев’ять місяців жив у підвалі. Під час двох виходів назовні за дровами його поранило. Другий раз був страшнішим — чоловік ледь зміг доповзти до людей і так врятувався. Після виписки з лікарні виїхав з міста. Про допомогу від фонду дізнався в інтернеті. Звернувся - та отримав путівку.

"Пацієнт відвідував мінеральний термальний басейн, грязі, бальнеологічні процедури, соляну кімнату. Проходив курс реабілітації із психотерапевтом. Стан його покращився, він дуже задоволений", — каже Наталія Варцаба, лікарка-терапевтка санаторію.

"Коли війна закінчиться, почнеться відновлення. І мого здоров’я і країни. Сподіваємося на краще", — каже Євген Валентинович.

У рамках програми "Лікування та реабілітація поранених дорослих" Фонд Ріната Ахметова надає допомогу мешканцям України, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів житлових районів: це лікування, реабілітація, психологічна допомога тощо.

З 2014 року фонд надав допомогу з лікування та реабілітації понад 11 тисячам українців.

Якщо вам чи тим, кого ви знаєте, потрібна допомога, пишіть в месенджер Фонду або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0 800 509 001 (лінія працює з понеділка по п’ятницю).

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