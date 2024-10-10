Дві порції суперпродукту допоможуть позбутися від жиру на животі та знизити артеріальний тиск

Який продукт допоможе схуднути та знизити тиск?

Експерти стверджують, що лише дві порції квасолі у вашому щоденному раціоні можуть творити чудеса для вашої талії та загального здоров’я.

Наукове дослідження оцінило квасолю як першокласний вибір їжі. Було виявлено, що приблизно дві порції на день суттєво пов’язані з нижчим ІМТ, меншою вагою тіла та витонченою талією.

Також виявилося, що ті, хто регулярно вживає квасолю, також мають загальну краще харчування, наповнене більшою кількістю поживних речовин.

Дані показують, що квасоля, особливо квасоля пінто (бежева) та червона квасоля, чудово знижує ризик серцево-судинних захворювань, приблизно 180 грамів на день також пов’язані з підтримкою холестерину.

Квасоля допоможе вам схуднути (фото: freepik.com)

Поєднання цього зі збалансованим харчуванням означає, що у вас значно менше шансів зіткнутися з цими проблемами зі здоров’ям.

Дослідження показало, що споживання бобів трохи збільшило споживання натрію, що пов’язано з високим кров’яним тиском. Але цьому протистояло підвищене споживання калію. Це не тільки збалансувало натрій, але й схилило терези до зниження артеріального тиску.

Вчені повідомляють, що якщо ви хочете зменшити кількість натрію - просто промийте боби перед вживанням, коли вони зварилися.

Дослідники виявили, що група, яка споживала квасолю, мала більший рівень необхідних поживних речовин, таких як вітамін Е, магній, залізо, фолієва кислота та холін, а також кальцій, калій та харчові волокна.

Вони також споживали більше рослинних білків, морепродуктів, бобів, зелені та овочів, ніж їхні колеги, які уникали бобових.